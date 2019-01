Il Manchester City riapre la Premier League: 2-1 al Liverpool e -4 dai Reds

La supersfida spartiacque di un'intero campionato, quella che avrebbe potuto scagliare il Liverpool nell'orbita di un +10 forse irrecuperabile per tutti, va al Manchester City. I campioni in carica dimostrano di non essere morti dopo i passi falsi delle scorse settimane, vincono per 2-1 un emozionante scontro diretto e accorciano a -4 dai Reds, sempre battistrada ma da stasera con meno margine da gestire. Una gara intensa, piena di ritmo e di pathos. In puro stile inglese. A deciderla sono le reti di Agüero nel primo tempo e di Sané nella ripresa, inframmezzate dall'effimero e illusorio pareggio di Firmino. Un successo complessivamente meritato per il City, nonostante qualche brivido finale. La formazione di Guardiola e quella di Klopp dimostrano così ancora una volta, con buona pace di un Tottenham comunque sempre in corsa, di essere le due migliori squadre del torneo. Quelle che, molto probabilmente, si giocheranno il titolo fino alle ultimissime giornate.

La cronaca della partita

Ritmi elevatissimi, intensità a mille, con conseguenti errori da una parte e dall'altra. Abbastanza prevedibile, tutto sommato. Meglio il Manchester City, che deve vincere a tutti i costi e attacca senza sosta, ma al 18' è il Liverpool ad andare a centimetri dal vantaggio: Mané si presenta davanti a Ederson e colpisce in pieno il palo, poi Ederson calcia addosso al proprio portiere evitando l'autorete all'ultimissimo istante. Goal Line Technology chiarissima: il pallone è entrato per un buon 90%, senza però superare completamente la linea di porta. Resterà un episodio, perché il City torna ben presto a premere. E al 40' passa: Bernardo Silva centra per Aguero, che sul primo palo anticipa nettamente Lovren per poi fulminare imparabilmente Alisson col sinistro. 1-0 e distanze che si riducono a 4 lunghezze.

John Stones of Manchester City clears the ball as Ederson of Manchester City saves from Sadio Mane of Liverpool during the Premier League match between Manchester City and Liverpool FC at the Etihad Stadium on January 3, 2019 in Manchester, United KingdomGetty Images

Ripresa di marca Liverpool. Alexander Arnold non trova la porta dal limite, mentre Firmino viene stoppato quasi sulla linea da Kompany. In mezzo Danilo spaventa Alisson, ma è impreciso. Il gol del pareggio dei Reds arriva al 64': Alexander-Arnold crossa per Robertson e questi rimette al centro al volo per Firmino, che a un passo dalla porta vuota non deve far altro che appoggiare in rete. Non è che un'illusione, però, perché 6 minuti più tardi il City si riporta in vantaggio: Sterling tocca in area per Sané, il cui diagonale mancino bacia il palo infilandosi poi in porta. Klopp si gioca la carta Shaqiri, ma è Alisson a evitare il terzo gol su Agüero. Nel finale i Reds hanno la palla del secondo pari con Salah e Wijnaldum, ma Bernardo Silva e Sterling sprecano il match point. Gli ultimi assalti del Liverpool sono vani: finisce 2-1. La Premier League è riaperta.

Il tweet

Il migliore in campo

Sané. Quando sfreccia con la sua velocità è impossibile da contenere. Crea pericoli su pericoli e, infine, mette a segno il gol che regala al City l'avvicinamento in classifica.

Il peggiore in campo

Lovren. Patisce la brillantezza degli attaccanti del City, tanto da rimediare un giallo e andare spesso in confusione, e soprattutto è colpevole in entrambi i gol avversari. Un mezzo disastro.

Il tabellino

Manchester City (4-3-3): Ederson; Danilo, Stones, Kompany (88' Otamendi), Laporte (86' Walker); Bernardo Silva, Fernandinho, David Silva (65' Gündogan); Sané, Agüero, Sterling. All. Guardiola

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Wijnaldum (86' Sturridge), Henderson, Milner (57' Fabinho); Salah, Firmino, Mané (77' Shaqiri). All. Klopp

Arbitro: Anthony Taylor

Gol: 40' Agüero (M), 64' Firmino (L), 72' Sané (M)

Note: ammoniti Lovren, Kompany, Wijnaldum, Laporte, Bernardo SIlva