Il Manchester United annulla il possesso del Liverpool: è 0-0, fa festa il City

Al triplice fischio, a far festa, è soprattutto il Manchester City. Il perché è presto detto. Il Liverpool incappa nel terzo pareggio nelle ultime 4 uscite di Premier League, vanificando di fatto tutto il vantaggio acquisito fino a un mese fa. A Old Trafford infatti gli uomini di Klopp sbattono sull’organizzazione del Manchester United, che concede poco e nulla e alla fine strappa il punticino, mantenendo la clamorosa imbattibilità di Solskjaer (10 partite di Premier, 8 vittorie e 2 pareggi). Tanto rammarico per il Liverpool, non per la partita in se – dove non ha praticamente creato pericoli a De Gea – quanto per l’ennesimo rallentamento che, appunto, rimette il City di Guardiola a un solo punticino. Il Manchester United di contro scivola al 5° posto, ma un solo punto dietro all’Arsenal, confermando come la lotta all’ultimo posto buono per la Champions League sarà probabilmente un discorso aperto fino all’ultima giornata.

La cronaca

Pronti-via e il match promette emozioni. Un retropassaggio folle di Young dopo 20 secondi obbliga De Gea all’intervento di mano. Punizione a due in area, ma Milner calcia sulla barriera. In realtà sarà l’unica vera emozione del primo tempo. Per 45 minuti infatti il Liverpool si scontra contro il muro dello United e a farla da protagonista sono... Gli infortunati. In 41 minuti infatti Solskjaer si deve bruciare 3 cambi: Herrera, Mata e Lingard; con quest’ultimo entrato proprio al posto dello spagnolo ma ko sull’unica occasione dei Reds Devils. Bravo in quel caso Alisson a chiudere in uscita bassa proprio sull’inglese, poi bloccatosi, appunto, sull’allungo. All’intervallo dunque è 0-0. Con la sensazione, da una parte e dall’altra, che si potesse fare qualcosa di più.

E non va meglio nella ripresa. Anzi. Il totale dominio territoriale e di possesso dei Reds non produce un singolo pericolo alla porta di De Gea. Lo spagnolo dorme così sonni relativamente tranquilli; ed è anzi un fuorigioco di Smalling dagli sviluppi di una punizione a salvare Matip da un clamoroso autogol.

La statistica

Grazie al clean sheet odierno De Gea raggiunge le 100 partite senza aver subito gol in maglia Manchester United. Il primo nella storia del club (in Premier) dopo il mitico Peter Schmeichel.

Il tweet

Il migliore

Lindelof. Precisissimo dietro. Partita di grande attenzione.

Il peggiore

Salah . Oggi davvero impalpabile.

Il tabellino

Manchester United (4-3-3): De Gea; Young, Shaw, Lindelof, Smalling; McTominay, Pogba, Herrera (21’ Pereira); Mata (24’ Lingard; dal 42’ Sanchez), Rashford, Lukaku.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Milner, van Dijk, Matip, Robertson; Fabinho, Henderson (72’ Shaqiri), Wijnaldum; Firmino (31’ Sturridge), Mané, Salah (80’ Origi).

Gol: /

Note – Ammoniti: Milner, Wijnaldum; Young.