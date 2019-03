Il pilota dell'aereo con a bordo il calciatore Emiliano Sala a bordo, schiantatosi sulla Manica il 21 gennaio, non era qualificato per volare di notte.

Lo rivela la Bbc gallese, spiegando che David Ibbotson fosse daltonico e per questo la sua licenza lo limitasse a volare solo nelle ore diurne. Una fonte dell'aviazione ha spiegato che la capacità di essere in grado di distinguere tra luci verdi e rosse è la "chiave" per poter volare in condizioni di oscurità. La Caa, autorità britannica per l'aviazione civile, non ha commentato.

Mentre l'Aaib, la Air Accidents Investigation Branch, ha spiegato che le licenze "continuano a essere un punto focale" delle indagini sull'incidente. L'aereo era decollato da Nantes in direzione Cardiff. Il corpo del pilota, a differenza di quello di Sala, non è ancora stato ritrovato.

