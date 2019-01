Il Tottenham si rialza subito: 3-0 a Cardiff e momentaneo secondo posto

Se una reazione tangibile serviva, la reazione è arrivata. Il Tottenham massacra il Cardiff a domicilio, si impone con un nettissimo 3-0 e riscatta il clamoroso ko interno di sabato contro il Wolverhampton, costato secondo posto e, probabilmente, speranze di titolo. Troppo chiaro il divario di qualità e peso specifico tra i gallesi e i londinesi, che chiudono i conti già prima della mezz'ora del primo tempo. Kane segna subito in maniera fortunosa, Eriksen raddoppia prima del quarto d'ora, Son mette in ghiaccio il match. Tutto troppo facile. La formazione di Pochettino supera così momentaneamente il Manchester City al secondo posto, aspetta la supersfida di giovedì tra i Blues e il Liverpool e dimostra come contro i Wolves si sia semplicemente spenta la luce. Il che, se possibile, aumenta ancor più i rimpianti.

La cronaca della partita

Mortale l'avvio del Tottenham: dopo nemmeno 3 minuti Trippier crossa da destra e Morrison calcia addosso a Kane un pallone che, dopo il rimpallo, rotola lentamente in rete. Lo 0-1 scoraggia immediatamente il Cardiff e mette le ali agli Spurs, che al 12' raddoppiano: Eriksen si libera al limite dell'area e trova l'angolino basso, lasciando impietrito Etheridge. La reazione dei gallesi ancora una volta non arriva, e così prima della mezz'ora il Tottenham chiude già i conti: azione tutta di prima Sissoko-Kane-Son, con il croato che approfitta delle maglie larghe della difesa di casa per incrociare perfettamente alle spalle di Etheridge.

All'intervallo Warnock prova a cambiare qualcosa inserendo Hoilett, e proprio l'ex QPR è il più pericoloso con un paio di tentativi che Lloris legge comunque bene. La reazione del Cardiff però si spegne qui e il Tottenham gioca a proprio piacimento, pur senza affondare ulteriormente il coltello in una piaga ben visibile. Kane ha più volte l'occasione del poker ma non la sfrutta, imitato da Son (bravissimo Etheridge) e poi da Alli e da Sissoko. Il finale non propone nulla e il Tottenham si porta a casa un meritato 3-0. La seconda piazza è nuovamente realtà.

La statistica chiave

45 reti e 55 assist: Eriksen ha contribuito a 100 gol in Premier League da quando veste la maglia del Tottenham, ovvero dal 2013.

Il tweet

Il migliore in campo

Eriksen. Disegna calcio con la propria qualità e, con una splendida biliardata, mette a segno il gol dello 0-2.

Il peggiore in campo

Morrison. Inizia come peggio non potrebbe, regalando banalmente a Kane lo 0-1, e prosegue offrendo una resistenza di burro. Come nell'azione del terzo gol.

Il tabellino

Cardiff (4-2-3-1): Etheridge; Ecuele Manga, Morrison, Bamba, Cunningham; Gunnarsson, Arter; Reid (72' Laing), Camarasa (59' Ralls), Murphy (46' Hoilett); Paterson. All. Warnock

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Sanchez, Rose; Winks, Sissoko; Alli (86' Llorente), Eriksen, Son (76' Skipp); Kane. All. Pochettino

Arbitro: Kevin Friend

Gol: 3' Kane, 12' Eriksen, 26' Son

Note: ammonito Bamba