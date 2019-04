.Il Tottenham, anche senza la punta di diamante Harry Kane, vince per 4-0 in campionato contro il fanalino di coda Huddersfield grazie ai gol di Wanyama e Lucas Moura, autore di una tripletta. Gli Spurs hanno vinto il terzo match su tre nel loro nuovo stadio e l’hanno fatto con autorità e scioltezza nonostante Pochettino abbia schierato tante seconde linee dato che mercoledì 17 aprile si giocherà il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City di Guardiola. Con questo successo prezioso il Tottenham sale a quota 67 punti e sorpassa il Chelsea di Sarri al terzo posto e ora spera che domani il Liverpool batta i Blues per tenerli dietro in classifica. Huddersfield sempre più ultimo in classifica.

La cronaca

Dopo 20 minuti soporiferi, il Tottenham passa in vantaggio al 24’ con Wanyama che sfrutta alla grande il lavoro di Llorente, penetra in area di rigore, salta Hamer e deposita in rete. Passano tre minuti e gli Spurs raddoppiano con Lucas Moura che riceve palla Sissoko e fulmina ancora il portiere ospite. Stankovic si inserisce bene al 30’ ma non colpisce bene e non inquadra la porta. Eriksen e Llorente provano ad impensierire ancora Hamer ma senza risultato tra il 36’ e il 40’ e si va al riposo sul risultato di 2-0.

Nella ripresa Llorente colpisce la traversa al 47’ con un bel tiro di destro e al 64’ Lucas Moura fa tutto bene tranne il tiro che è troppo centrale per impensierire Hamer che blocca in presa sicura. Mouniè, appena entrato, prova a far male agli Spurs in contropiede al 70’ ma senza risultato. Mounié si divora il vantaggio al 75’ mandando fuori di testa da ottima posizione un cioccolatino servitogli da Hogg. Bacuna colpisce la traversa all’80’ su punizione e un minuto dopo è Eriksen, con deviazione, a centrare il palo. Eriksen serve Lucas Moura all'87' con il brasiliano che controlla e fa secco Hamer per la terza volta. Al 92' Son serve ancora Moura che in diagonale di destreo segna la sua prima tripletta in Inghilterra.

La statistica chiave

Primo gol stagionale e sesto totale in Premier League per Wanyama che non segnava da oltre un anno con il Tottenham.

Terza vittoria su tre partite giocate per il Tottenham nel suo nuovo stadio.

Prima tripletta in carriera per Lucas Moura

Il tweet da non perdere

Il migliore

Lucas MOURA- Segna la sua prima tripletta in Premier League e lo fa al termine di una partita perfetta e con una percentuale di 100% al tiro. What else?

Il peggiore

Karlan GRANT- Il 21enne inglese ha sicuramente delle grande qualità ma oggi non le ha fatte vedere. Sempre anticipato dai difensori del Tottenham e poco supportato dai compagni. Nullo

Il tabellino

Tottenham: Lloris, Foyth, Vertonghen (85’ Rose), Sanchez, Davies, Walker-Peters, Wanyama, Sissoko (74’ Skipp), Eriksen, Lucas, Llorente (87’ Son)

Huddersfield: Hamer, Hadergjonaj, Schindler, Kongolo, Durm (69’ Mounié), Bacuna, Hogg, Stankovic (82’ Mooy), Lowe, Grant, Kachunga

Reti: 24’ Wanyama (T), 27’, 87' e 93' Lucas Moura (T)

Ammoniti: Lowe (H), Foyth (T), Bacuna (H), Vertonghen (T)