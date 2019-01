Il viaggio di Sarri dalla provincia all'elite: ora il treno Chelsea per sfatare il tabù vittoria

Se Maurizio Sarri fosse un regista sarebbe un esponente di spicco del cosiddetto cinema d’autore, i cui tratti distintivi sarebbero immediatamente riconoscibili film dopo film. L’ex allenatore del Napoli che oggi spegne 60 candeline ha attecchito anche in Inghilterra forgiando il Chelsea Football Club a sua immagine e somiglianza, come già accaduto con Empoli e Napoli in precedenza. La traiettoria calcistica dell’allenatore nato a Napoli ma cresciuto nel comune fiorentino di Figline Valdarno conserva probabilmente i crismi dell’irripetibilità, considerando che non più tardi del dicembre del 2011 – alla ragguardevole età di 52 anni – veniva esonerato dalla compagine di Lega Pro del Sorrento. In sette anni il figlio di Amerigo, ex ciclista professionista, si è reso protagonista di una scalata senza precedenti.

La classe operaia va in paradiso

Citazione, quella del film di Elio Petri del 1971 con Gian Maria Volonté protagonista, un po’ “telefonata” ma perfettamente calzante per un allenatore che non ha mai giocato a calcio ad alti livelli e ha cominciato ad allenare in seconda categoria (penultimo livello calcistico in Italia), nell'ameno comune aretino di Stia, una delle location de Il Ciclone di Pieraccioni. La svolta nell’estate del 2000, quando mister Sarri passa dal Tegoleto alla più ambiziosa nonchè facoltosa società del Sansovino, club di Eccellenza. La doppia promozione in Serie C è servita, così come il passaggio in pianta stabile dell’allenatore nel calcio dei professionisti. Ci arriva con il nomignolo di “mister 33”, relativo all’amplissimo ventaglio di schemi presenti nel bagaglio dell’ex consulente di banca che un giorno decise di appendere giacca e cravatta al chiodo per trasformare la sua viscerale passione in un mestiere vero e proprio.

La mancata conquista del Palazzo e il record di punti

20 maggio 2018, ultima giornata dell’esaltante Serie A 2017/2018: il Napoli di Maurizio Sarri chiude il campionato a 91 punti - a sole quattro attaccatture dalla Juventus Campione d’Italia per la settima volta consecutiva - stabilendo il nuovo record assoluto di punti del club partenopeo. L’era Sarri si chiude dunque con la mancata conquista del “Palazzo” ma con un lascito evidente: quello di una squadra compatta e capace di sciorinare a memoria un calcio scintillante e di defibrillare un campionato sostanzialmente monopolizzato dalla Juventus.

I numeri del Napoli di Sarri (2015/2018)

Punti: 82, 86, 91

82, 86, 91 Vittorie: 79 in 114 partite di campionato

79 in 114 partite di campionato Percentuale di vittorie: 66,2 % (Benitez 53,07 %, Mazzarri 48,41 %)

66,2 % (Benitez 53,07 %, Mazzarri 48,41 %) Titoli: 0

Zeru tituli, certo, ma anche tanti biglietti staccati e soprattutto diversi giocatori laureati a pieni voti alla scuola del maestro di calcio Maurizio Sarri, uno su tutti Kalidou Koulibaly. I detrattori gli hanno imputato il mancato utilizzo dell’intera rosa a disposizione, ma a onor del vero non è che il suo Napoli potesse effettivamente contare su una panchina all’altezza di quella della corazzata Juventus. Il lato comunicativo, con ogni probabilità, si è rivelato il tallone d'Achille dell'allenatore, aspetto su cui ha lavorato con efficacia non appena

" Ho iniziato questo lavoro per passione, e il mio amore è il calcio non sono le telecamere (Maurizio Sarri) "

Sarri-ball conquista Londra

Pronti via e arriva il filotto di 28 punti nelle prime 12 giornate, senza l’ombra di una sola sconfitta: l’impatto di Sarri in Inghilterra va oltre ogni più rosea aspettativa, tanto che il neologismo di “Sarrismo” entrato nel Dizionario Treccani Oltremanica si trasforma in Sarri-ball per la gioia dei fautori del bel gioco. C’è una cosa, tuttavia, che stupisce più di altre: il tecnico italiano infatti conquista la stampa con un inglese convincente – forgiato tempo prima con le spedizioni londinesi per conto del Montepaschi – e con la sua lucida sincerità di fronte ai microfoni: una novità rispetto ai modi draconiani di Antonio Conte.

Dopo la partenza sprint le battute d’arresto non sono mancate, soprattutto dettate dall’assenza di un grande bomber in rosa, ma allo stato dell’arte il Chelsea quarto della classe in Premier League è assolutamente in linea con le aspettative di inizio stagione. Il conseguente chiacchiericcio per un ruolo insolitamente offensivo assegnato a N'Golo Kante e la presunta intransigenza tattica di Sarri possono essere derubricate a incidenti di percorso: il suo ruolo nel club non è in discussione, anche perché i giocatori hanno accolto con entusiasmo la proposta di calcio offensivo e la ventata di freschezza portata dall’ex allenatore del Napoli.

Manchester City manager Pep GuardiolaPA Sport

Sarri fa parte di quell’elite di allenatori capaci di imprimere un proprio marchio tangibile alle proprie squadre, mentre il suo nome non campeggia ancora nel club degli allenatori vincenti dal momento che nel suo palmares figura solo un campionato di Eccellenza e una Coppa Italia di Serie D con il Sansovino. Sbarcato nel gotha del calcio dopo interminabile gavetta, necessita giocoforza di una grande vittoria per consacrarsi definitivamente: il coro unanime di complimenti per la qualità del gioco proposto dalla sue squadre non possono bastare. Il treno Chelsea potrebbe essere quello giusto, a patto che la società di Roman Abramovic investa con intelligenza e di concerto con l'allenatore sul mercato e soprattutto gli permetta di imbastire un ciclo vincente.