Kante tira giù il fortino del Crystal Palace: il Chelsea allunga sull'Arsenal e accorcia sugli Spurs

Di nuovo lì, a un punto dal City (per ore) e a due punti dal Tottenham; ma soprattutto a +5 sull’Arsenal quinto in classifica e prima squadra fuori dalla zona Champions. Il Chelsea vince uno dei tanti derby di Londra, ma lo fa su un campo complicato come quello del Crystal Palace. La squadra di Hodgson, giusto qualche giorno fa giustiziere niente meno che del Manchester City, si conferma formazione solida e arcigna in fase difensiva. La squadra di Sarri propone un palleggio infinito, un possesso a una sola metà campo, ma fa non poca fatica per sfondare il muro delle Eagles. Serve un lampo di Kante – oggi migliore in campo – per riportare i Blues vicino alla seconda e la terza forza del campionato inglese. Tre punti di fondamentale importanza per chiudere il 2018 alla grande e confermare Sarri in piena lotta a un posto Champions: obbiettivo reale e concreto della prima stagione dell’italiano in Premier League.

La cronaca

Difesa contro attacco. Compattezza contro palleggio. Due filosofie opposte che da subito, in campo, scrivono una trama evidente: a giocare sarà il Chelsea, a difendersi – con ordine e dedizione – i padroni di casa. Ne viene fuori così un match inevitabilmente a senso unico. Il giro palla dei Blues, però, per 45 minuti, produce pochino. Obbligati spesso a concludere da fuori, le due occasioni migliori della squadra di Sarri arrivano paradossalmente da gioco fermo. Una punizione di Willian al 35’ e una girata di Barkley al 37’ dagli sviluppi di un coner, producono due pali esterni. Pochino, sostanzialmente, per una formazione vicina al 70% di possesso palla.

Hodgson fa così a riposo col suo muro inviolato, ma a inizio ripresa deve pagare dazio. Kante taglia verso l’area a tutta velocità e David Luiz ne legge il movimento: palla impeccabile del brasiliano, controllo del francese e diagonale lento a incrociare: Guaita non fa un figurone, ma tanto basta ai Blues per svoltare finalmente la gara.

Il gol infatti alleggerisce le menti dei Blues e ne aumenta la velocità nelle gambe. Una volta trovato il vantaggio, infatti, il Chelsea si esprime ancora meglio di quanto non avesse fatto, chiudendo sempre più all’angolo il Crystal Palace. La squadra di Hodgson continua a reggere, ma a 10 minuti dalla fine registra ancora un’impietosa statistica: una sola azione offensiva registrare, zero tiri nello specchio. Serve aspettare gli ultimi 5 più recupero per aggiornare un po’ i numeri dei padroni di casa, che però non trovano le rete-beffa da infilare al Chelsea. Finisce dunque 0-1. Blues di nuovo a ridosso di City e Tottenham.

La statistica

Il Chelsea non vinceva un derby di Londra in trasferta dall’agosto del 2017, mettendo così fine a una striscia di 5 partite senza vittorie (3 sconfitte e 2 pareggi).

Il tweet

Il migliore

Kante. Uomo ovunque, oggi particolarmente ispirato in zona offensiva. E’ uno dei più pericolosi e alla fine anche match-winner.

Il peggiore

Guaita. Non un colossale errore, in quanto il pallone lo prende in contro tempo, ma sul diagonale di Kante avrebbe potuto qualcosina di più. Il calcio era infatti piuttosto lento.

Il tabellino

Crystal Palace (4-4-2): Guaita; Wan-Bissaka, Tomkins, Sakho, Van Aanholt; McArthur, Kouyaté (78’ Meyer), Milivojevic, Schlupp (69’ Wickham); Townsend, Zaha.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Marcos Alonso; Kanté, Jorginho, Barkley (88’ Kovacic); Hazard, Giroud (76’ Morata), Willian (82’ Emereson).

Gol: 50’ Kante.

Note – Ammoniti: Alonso.