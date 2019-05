L'addio di capitan Kompany al suo Manchester City: farà il giocatore-allenatore all'Anderlecht

" Ho immaginato questo momento innumerevoli volte e ancora non mi sembra reale. Il Manchester City mi ha dato tutto e ho provato a restituire il più possibile. Ora per me è giunto il momento di andare "

Vincent Kompany, a 33 anni, ha annunciato il suo addio al Manchester City con un lungo messaggio su Facebook: una chiusura in bellezza per il grande capitano, che ha marchiato la vittoria del titolo in Premier League con il gol che ha dato tre punti fondamentali contro il Leicester. Era una partita bloccata, lo 0-0 avrebbe potuto costare molto nella corsa a due con il Liverpool, ma ecco il siluro di Kompany a far esplodere di gioia i suoi tifosi: i ringraziamenti al termine del viaggio sono anche per loro.

" Sono grato a tutti coloro che mi hanno supportato in un viaggio così speciale. Mansour ha cambiato la mia vita e quella di tutti i tifosi del Manchester City. Non dimenticherò come tutti i tifosi mi siano rimasti fedeli nei momenti belli e in quelli brutti. Una parola speciale anche per Pep: sei eccezionale. Mi hai aiutato tra tante difficoltà e mi hai fatto diventare sempre più forte "

Parte 2: farà il giocatore-allenatore all'Anderlecht

Nella seconda parte della sua lettera su Facebook, ecco l'annuncio: Kompany sarà il giocatore-allenatore dell'Anderlecht per i prossimi tre anni.

" Potrebbe sorprendervi ma è la decisione più passionale ma anche razionale che abbia mai preso.... "