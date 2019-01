L'Arsenal dimentica Liverpool e ferma Ranieri: 4-1 al Fulham

Dopo la batosta subita ad Anfield, serviva una vittoria per ripartire. Il pubblico c'era, la voglia di fare bene anche, ma la squadra di Emery è poco efficace nel primo tempo. Arriva il gol di Xhaka, ma sono tanti gli errori sotto porta, mentre dall'altra parte Sessegnon si mangia l'impossibile. Nella ripresa arrivano finalmente i gol, con l'Arsenal che può rilanciare la sua corsa in vista del 4° posto sul Chelsea di Sarri. Il Fulham di Ranieri resta inguaiato (è penultimo), ma la classifica rimane cortissima.

Cronaca

Pronti, via e l'Arsenal manca subito un'occasione con Aubameyang che manda alto sopra la traversa dopo il servizio di Iwobi. Il Fulham risponde con due erroracci di Sessegnon che prima manda a lato da ottima posizione dopo l'apertura di Schürrle, poi non trova il pallone sul servizio dello stesso tedesco. Doppio gol mangiato e gol subito, la classica legge del calcio si ripete al 25' con la rete di Xhaka ben trovato in area da Iwobi. Il Fulham reagisce, ma senza successo, con Schürrle e Mitrović che non trovano il bersaglio. Poi c'è solo Arsenal, ma Xhaka, Aubameyang e Lacazette non trovano il gol del 2-0.

Alexandre LacazetteGetty Images

Nella ripresa l'Arsenal passa al 4-2-3-1 e gioca un buon calcio, come certificato dalla splendida azione che porta al 2-0 di Lacazette, che vede lo scarico di Kolasinac dopo il tacco di Aubameyang. I gunners non sono sazi, ma Lacazette - pochi istanti - dopo fallisce la chance per trovare il tris. Lacazette vuole anche un calcio di rigore, mentre il Fulham si sveglia al 68' con un colpo di testa di Mitrović. Un minuto più tardi arriva anche il gol del neo entrato Kamara, che prova a riaprire la partita. Emery corre ai ripari facendo entrare Ramsey, ed è proprio il gallese a firmare il gol partita dopo il palo colpito da Aubameyang. Il gabonese si riscatta poco dopo, con il gol che vale il poker.

La statistica

2 - L'Arsenal fa fatica? Ecco che entra Ramsey e trova il suo secondo gol in campionato. Il primo lo aveva realizzato proprio al Fulham nel match d'andata (1-5 del 7 ottobre).

Il Tweet

Ben 4 gol all'Emirates, ma i tifosi ricordano ancora con piacere quella rete di Giroud del 1° gennaio 2016. Il colpo dello scorpione al Crystal Palace che valse il Puskás Award...

Il migliore

Alex IWOBI - Non entra nel tabellino alla voce marcatori, ma è sicuramente il più pericoloso di tutta la banda di Emery. Suo l'assist per l'1-0 di Xhaka, entra praticamente in tutti i gol di giornata dei gunners.

Il peggiore

Ryan SESSEGNON - Giovane di belle speranze, quindi ci sta qualche battuta d'arresto. Fa anche l'assist per il gol di Kamara, ma sono troppo clamorosi i due errori sotto porta nel primo tempo.

Tabellino

Arsenal-Fulham 4-1

Arsenal (3-4-1-2): Leno; Mustafi, Koscielny, Papastapoulos; Maitland-Niles, G.Xhaka (46' Torreira), Guendouzi, Kolasinac; Iwobi (83' Saka); Lacazette (75' Ramsey), Aubameyang. All. Unai Emery

Fulham (3-4-3): Sergio Rico; Odoi, Le Marchand, Ream; Christie (56' Fosu-Mensah), I.Cissé (61' Seri), Cairney, J.Bryan; R.Sessegnon, A.Mitrović, Schürrle (60' A.Kamara). All. Claudio Ranieri

Marcatori: 25' G.Xhaka (A), 55' Lacazette (A); 69' A.Kamara (F); 79' Ramsey (A), 83' Aubameyang (A)

Arbitro: Graham Scott

Ammoniti: 76' Fosu-Mensah

Espulsi: nessuno