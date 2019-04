L'Arsenal perde ancora: 3-1 per i Wolves, regalo per il Chelsea di Sarri che resta 4°

tra poco il report completo...

Seconda sconfitta consecutiva per l’Arsenal in Premier League, la terza nelle ultime 4 gare di campionato per gli uomini di Unai Emery che lasciano semaforo verde al Chelsea di Sarri. Dopo il ko in casa contro il Crystal Palace, i gunners cadono anche sul campo del Wolverhampton per 3-1.

Corsa per il 4° posto a 3 giornate dal termine

Squadra Punteggio 3. Tottenham 70 punti 4. Chelsea 67 punti 5. Arsenal 66 punti 6. Manchester United 64 punti

Tabellino

Wolverhampton-Arsenal 3-1

Wolverhampton (3-5-2): Rui Patrício; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, João Moutinho (90' Gibbs-White), Rúben Neves, Jonny Castro; Raúl Jiménez (82' Adama Traoré), Diogo Jota (78' Cavaleiro). All. Nuno Espírito Santo

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Papastathopoulos, Koscielny, Nacho Monreal; Torreira (59' Guendouzi), G.Xhaka; Mkhitaryan (58' Kolasinac), Özil, Iwobi (Nketiah); Lacazette. All. Unai Emery

Marcatori: 28' Rúben Neves (W), 37' Doherty (W), 45+2 Diogo Jota (W); 80' Papastathopoulos (A)

Arbitro: Stuart Attwell

Ammoniti: 17' Dohery, 27' Nacho Monreal, 31' G.Xhaka, 45' Torreira, 84' Bennett

Espulsi: nessuno