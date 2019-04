Manca ancora il match di domenica di Liverpool contro l'Everton, vero, ma l'Arsenal comincia a prepararsi all'esame Napoli (in Europa League) irrompendo al 3° posto di Premier: questo grazie al 2-0 rifilato al Newcastle. Grandissima prova dei Gunners sul solito ultradifensivo team di Benitez: decidono la contesa il gol del neoacquisto della Juventus Ramsey al 30' e Lacazette in pallonetto allo scadere. In classifica, superati in un sol colpo - a quota 63 - Manchester United e Tottenham (che non vince più) in zona Champions.

Mesut Ozil of Arsenal looks on during the Premier League match between Arsenal FC and Newcastle United at Emirates Stadium on April 01, 2019 in London, United KingdomGetty Images

La cronaca della partita

Fitta trama di passaggi per l'Arsenal che fatica a trovare spazi al cospetto di un Newcastle chiuso a riccio con il suo 5-4-1. Al 16', Ramsey va però a segno: appoggio a rete dalle retrovie su corner di Kolasinac. La rete, tuttavia, viene annullata per una spinta di Papastathopoulos ai danni di Lejeune.

Aaron Ramsey of Arsenal reacts as he scores, but the goal is disallowed during the Premier League match between Arsenal FC and Newcastle United at Emirates Stadium on April 01, 2019 in London, United KingdomGetty Images

E' buono e davvero di pregevole fattura, invece, il gol che il centrocampista gallese - neoacquisto della Juventus - realizza alla mezzora: verticalizzazione di Guendouzi per Ramsey, che prolunga splendidamente in area per Lacazette. Sul francese si avventa in marcatura Yedlin che finisce, però, per servire l'accorrente Ramsey, la cui girata mancina rasoterra manda la sfera a dare un bacino al palo più lontano e a insaccarsi. E' 1-0.

Aaron Ramsey of Arsenal celebrates scoring the opening goal during the Premier League match between Arsenal FC and Newcastle United at Emirates Stadium on April 1, 2019 in London, United KingdomGetty Images

Nel recupero della prima frazione, quindi: al termine di una bella azione manovrata, Lacazette colpisce a batto sicura del cuore dell'area superando Dubravka ma non Ritchie, che - generosissimo - salva sulla linea di testa in stile Bruce Harper di Holly & Benji. Nella ripresa, entra in gioco Aubameyang (risparmiato da Emery in vista del fitto calendario) al posto di Iwobi, mentre la girandola di sostituzione di Benitez (con Ki, Kenedy e Muto) è volta a dare un minimo di offensività in più alle Magpies. L'Arsenal, così, dopo l'uscita di scena di Ramsey per un fastidio (comunque non preoccupante) alla coscia, chiude il match all'83': sublime triangolazione tra Lacazette e Aubameyang. Quest'ultimo, di testa, prolunga per il compagno di reparto, che insacca con un delizioso pallonetto. E' 2-0. A Lacazette, un paio di minuti più tardi, verrà anche annullato ingiustamente un altro gol per un fallo di mano inesistente fischiato da Taylor sul colpo di testa vincente del francese a raccogliere un cross dalla bandierina.

Alexandre Lacazette of Arsenal celebrates after scoring his team's second goal during the Premier League match between Arsenal FC and Newcastle United at Emirates Stadium on April 01, 2019 in London, United KingdomGetty Images

La statistica chiave

In classifica, Arsenal per la prima volta davanti al Tottenham nel 2019.

Il tweet

Il migliore

Alexandre LACAZETTE (Arsenal): un gol fatto e uno annullato (esattamente come Ramsey) e pilastro irrinunciabile nel dialogo per la fase offensiva di Emery.

Il peggiore

Martin DUBRAVKA (Newcastle): qualche uscita a vuoto di troppo per il portiere slovacco delle Magpies.

La dichiarazione

Bernd LENO (Arsenal): "E' stato importantissimo sbloccare il match nel primo tempo contro una squadra completamente chiusa in difesa. In caso contrario, sarebbe stata molto dura. Siamo stati bravi, nel break riservato alle nazionali, a non perdere la concentrazione. Il terzo posto? Siamo contenti di averlo raggiunto ma il cammino è oggettivamente ancora lunghissimo".

Il tabellino

ARSENAL-NEWCASTLE 2-0

Arsenal (3-4-2-1): Leno; Mustafi, Papastathopoulos, Monreal; Mailtland-Niles, Guendouzi, Ramsey (67' Elneny), Kolasinac; Özil (84' Mkhitaryan), Iwobi (61' Aubameyang); Lacazette. All.: Emery.

Newcastle United (5-4-1): Dubravka; Yedlin, Lejeune, Lascelles, Dummett, Ritchie (75' Kenedy); Ayoze Pérez (77' Muto), Diamé, Hayden (67' Ki), Almiron; Rondon. All.: Benitez.

Arbitro: Anthony Taylor di Manchester.

Gol: 30' Ramsey (A), 83' Lacazette (A).

Note - Recupero 1+4. Ammoniti: Monreal, Diamé, Kolasinac.