L'Arsenal sprofonda: 3° ko di fila e Champions a rischio, è 3-0 Leicester

Il Leicester batte con un netto 3-0 l'Arsenal nella 36esima giornata della Premier League inglese. Un ko che rischia di costare tantissimo ai Gunners, che restano quinti nella lotta per un posto in Champions League. Foxes, invece, ormai fuori da ogni obiettivo. Gara che si risolve nel secondo tempo: sblocca il risultato Tielemans al 59', poi nel finale doppietta di Vardy all'86' e al 95'. Arsenal in dieci dal 36' per l'espulsione di Maitland-Niles per doppia ammonizione.

Video - La ricetta di Guardiola per il titolo: "Non leggere, niente tv e tanto riposo" 00:45