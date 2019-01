La strana richiesta di Guardiola al suo staff: "Diventate tutti piloti di droni"

L'ultima trovata di Pep Guardiola arriva dal cielo. Il tecnico del Manchester City ha chiesto a tutti i componenti del suo staff di prendere la licenza di pilota di droni, così da poter utilizzare la tecnologia per scandagliare minuziosamente i movimenti dei giocatori durante le sessioni di allenamento.

L'indiscrezione arriva dal tabloid britannico "Sun": la solita non meglio identificata "gola profonda" ha raccontato come sia nata questa idea.

" Guardiola è molto attento ai dettagli, ed è sempre alla ricerca di nuovi metodi per migliorare. Il suo staff era un po' a corto di idee, e qualcuno ha suggerito di utilizzare i droni. Uno dei ragazzi ne aveva già uno: l'ha portato durante una sessione di allenamento ha scoperto che era un gran modo per registrare i movimenti e mostrarli poi ai giocatori, perché li aiuta a comprendere meglio le spaziature e quali posizioni tenere in campo. "

Per guidare i droni come hobby non serve licenza, ma per farlo con scopo professionale bisogna tenere un corso che costa 1.000 sterline. Il Manchester City non è la prima squadra che utilizza questo aiuto tecnologico: Maurizio Sarri era stato uno dei precursori già ai tempi dell'Empoli, mentre in Inghilterra vengono usati anche dalla squadra giovanile del Charlton Athletic. Lo scorso anno, il Manchester United aveva bandito i droni dallo spazio aereo sopra i campi di allenamento per evitare eventuali operazioni di spionaggio.