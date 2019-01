Lampo di Salah: il Liverpool vince 1-0 a Brighton e ricaccia il City a -7

Massimo risultato col minimo sforzo per il Liverpool che si impone 1-0 all'Amex Stadium di Brighton e torna al successo dopo i passi falsi contro Manchester City e Wolverhampton, rispettivamente in Premier League e in Fa Cup. A decidere l'incontro è un calcio di rigore procurato e trasformato da Salah al 50'. Grazie a questo successo i Reds di Jurgen Klopp mettono pressione al Manchester City, impegnato nel Monday Night all'Etihad Stadium contro i Wolves, ricacciandolo a -7.

Il tabellino

Brighton-Liverpool 0-1

Brighton (4-5-1): Button; Montoya, Duffy, Dunk, Bong; Gross (79' Kayal), March (66' Knockaert), Stephens, Locadia, Propper; Murray (66' Andone). All.: Hughton.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum; Shaqiri (72' Milner), Firmino, Mané (90' Naby Keita); Salah (94' Origi). All.: Klopp.

Arbitro: Kevin Friend di Leicester.

Rete: 50' rig. Salah (L).

Note - Recupero 0'+5'.



