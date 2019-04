Le pagelle di Liverpool-Chelsea 2-0: Salah, il ritorno più atteso

===LIVERPOOL===

ALISSON 6,5 – Il Chelsea lo impegna poco, ma in quelle due occasioni in cui ci prova risponde presente.

Trent ALEXANDER-ARNOLD 6,5 – Tiene bene sulla sua corsia e spinge in maniera convinta quando c’è da farlo. Una certezza ormai.

Joel MATIP 6 – Un paio di sbavature nel contenere i movimenti di Hazard, ma comunque sufficiente.

Virgil VAN DIJK 6,5 – Leader della difesa dei Reds, si conferma anche oggi molto attento. Non disdegna una paio di lanci di assoluta precisione.

Andy ROBERTSON 6 – Fatica un po’ più del solito il buon ‘Robbo’, che però ha l’ingrato compito nel primo tempo di controllare due come Willian e Hazard, che finisce spesso dalla sua. Non sempre ci riesce, ma non fa comunque danni.

Jordan HENDERSON 7,5 – Dominante in mezzo al campo, delizioso nella visione per l’assist al gol di Mane. Senza dubbio decisivo in tutte le fasi: interdizione e impostazione. Che partita. Dal 77’ James MILNER – sv.

FABINHO 6 – Un brutto fallo su Hazard in avvio dove viene graziato dall’arbitro. Non incide particolarmente, ma è comunque meccanismo prezioso della manovra dei Reds.

Naby KEITA 6,5 – Tanti appoggi precisi e un paio di conclusioni che lo sono decisamente meno. E’ un perno però di un reparto dove c’è grande intensità, anche per merito suo. Dal 66’ Georgino WIJNALDUM 6,5 – Un ottimo impatto col finale di gara, dove contribuisce ad abbassare e gestire i ritmi col palleggio.

Mohamed SALAH 7.5 – Torna a essere decisivo e lo fa nell’occasione più importante. C’è il suo zampino nella palla soffiata a Emerson che porta al primo gol; e poi c’è la perla all’incrocio dei pali. Lo aspettavano, è arrivato. Di nuovo. Dall’89’ SHAQIRI – sv.

Roberto FIRMINO 6,5 – Sempre prezioso in tutti i suoi movimenti offensivi; quando non segna fa segnare, oppure dà il via alle manovre, come oggi.

Sadio MANE 7 – Puntualissimo nel gol che sblocca la gara. Non ha mai segnato così tanto in carriera e deve ringraziare anche Klopp: qui si è sgrezzato un diamante e oggi l’ennesima conferma.

All. Jurgen KLOPP 7 – Un Liverpool che gioca a memoria ma soprattutto un Liverpool che sembra non avere più paura. Il peggio è passato. Ora deve solo vincere le ultime 4... E sperare che da qualche parte, in Inghilterra, qualcuno gli faccia un regalo rallentando il City.

===CHELSEA===

Kepa ARRIZABALAGA 6 – Incolpevole sui gol, fa vedere comunque buoni riflessi in più occasioni.

Cesar AZPILICUETA 6 – Dal suo lato il Liverpool crea meno di quando non lo faccia dalla parte di Emerson. Non a caso.

Antonio RUDIGER 6,5 – Fin quando resta in campo gioca una partita molto attenta. Dalle sua parti non si passa, ma è sfortunato a rimanere sotto con quel ginocchio e lascia il campo poi portato fuori di peso molto dolorante. In bocca al lupo. Dal 40’ Andreas CHRISTENSEN 6 – Entra quasi a freddo ma non si macchia di particolari pecche. Anzi, si conferma giocatore affidabile su cui i Blues potrebbero e dovrebbero puntare forse un po’ di più.

David LUIZ 5,5 – Meno sbavature rispetto al solito, anche se nel primo tempo è graziato in un tocco parecchio ingenuo su Salah.

EMERSON 5 – Bene in fase di impostazione, malissimo in quella di contenimento. Si fa soffiare il pallone sul gol che porta all’1-0 e si fa bruciare da Salah sul gol del 2-0.

N’Golo KANTE 6 – Tante corse a rompere il Liverpool, specie nel primo tempo. Nella ripresa cala, come tutto il Chelsea del resto.

JORGINHO 5 – Straperde il duello in mediana con Henderson.

Ruben LOFTUS-CHEEK 5 – Sarri opta per una scelta diversa rispetto al solito in mezzo al campo, ma il rischio non paga: ha un tempo di gioco in meno rispetto a tutti quanti. Troppo lento e prevedibile in quella posizione. Dal 76’ Ross BARKLEY – sv.

WILLIAN 6 – La sufficienza la strappa anche lui, se non altro per quanto visto nel primo tempo. Cala nella ripresa.

Eden HAZARD 5,5 – Paga il poco cinismo nelle due occasioni che avrebbero potuto riaprire la gara: dopo lo stop delizioso doveva trovare la porta – e non il palo – al 58’; sulla palla di Higuain doveva essere più cattivo al 60’. Avremmo assistito a un altro finale.

Callum HUDSON ODOI 4,5 – In Inghilterra la critica ha “rotto le scatole” – passateci il termine – a oltranza al buon Sarri per schierare il ragazzino, che guarda caso è britannico. Una serie di polemiche infinite, come se l’italiano stesse tenendo fuori Ronaldinho. Ecco, oggi, titolare, non ne ha vista una. Dal 56’ Gonzalo HIGUAIN 5,5 – Non un impatto decisivo, anche se di fatto un buon assist per lo Hazard lo fa. Quello però e poco più. Il ‘vecchio’ Higuain era ben altra cosa.

All. Maurizio SARRI 5,5 – Un buon primo tempo; una ripresa decisamente sotto tono. La superiorità del Liverpool è evidente, ma i suoi Blues continuano essere una creatura che quando fa sotto fa troppa fatica per ribaltarle o per lo meno a reagire. E questa caratteristica deve darla l’allenatore.