Le pagelle di Manchester City-Liverpool 2-1: Sané incontenibile, disastro Lovren

Le pagelle del Manchester City

EDERSON 6,5 - Non esaltante sulle uscite alte, ma dice di no al tentativo finale di Salah, sfornando la parata che vale il -4 in classifica.

DANILO 5,5 - Sbaglia complessivamente poco, sia difensivamente che offensivamente, ma macchia la propria prestazione col buco che consente a Robertson di mandare in gol Firmino.

John STONES 6,5 - Croce e delizia, tra il pazzesco rimpallo con Ederson e l'altrettanto pazzesco salvataggio successivo sulla linea. Un intervento replicato nei minuti finali su Wijnaldum.

Vincent KOMPANY 6 - Non va tanto per il sottile, tanto da prendersi un giallo già nel primo tempo. Si dimentica di seguire Firmino, che lo punisce, ma in precedenza aveva salvato proprio sul brasiliano (dall'88' Nicolas OTAMENDI s.v.)

Aymeric LAPORTE 6,5 - Costretto a giocare in un ruolo non suo, lo interpreta con concentrazione ed efficacia. Individualmente non sbaglia praticamente nulla (dall'86' Kyle WALKER s.v.)

Bernardo SILVA 7 - Svolge in maniera a tratti grandiosa i propri compiti, creando e intercettando palloni in egual misura. Protagonista non principale dell'1-0, gli manca solo la ciliegina sulla torta di un gol, negatogli da Alisson.

FERNANDINHO 7 - Per larghi tratti del match è il padrone assoluto del centrocampo, tra chiusure, ripartenze e lanci. Uomo ovunque del City.

David SILVA 5,5 - Molto meno utile e appariscente rispetto ai due compagni di centrocampo. Non a caso è il primo a essere sostituito da Guardiola (dal 65' Ilkay GÜNDOGAN 6 - Si inserisce bene in un contesto di battaglia)

Leroy SANÉ 7,5 - Quando sfreccia con la sua velocità è impossibile da contenere. Crea pericoli su pericoli e, infine, mette a segno il gol che regala al City l'avvicinamento in classifica.

Sergio AGÜERO 7 - È un satanasso che, da solo, tiene in apprensione tre o quattro avversari. Segna da rapace l'1-0 e partecipa a ogni manovra offensiva.

Raheem STERLING 6,5 - Potrà anche sbagliare qualcosa, compiere qualche scelta non ideale, ma quando parte crea scintille. Suo l'assist vincente per Sané.

All. Pep GUARDIOLA 7 - Organizza un gioco "alla Liverpool", puntando sì sul palleggio, ma anche su pressing e ritmo. E trova una vittoria fondamentale per tenere accese le chances di titolo.

Le pagelle del Liverpool

ALISSON 6,5 - Coi piedi ha qualche problema, con le mani assolutamente no: nel finale mura Agüero e Bernardo Silva tenendo in piedi il Liverpool.

Trent ALEXANDER-ARNOLD 6 - Splendido il duello tutto giovanile con Sané. Balla coi continui scatti del tedesco, ma controbatte in maniera lodevole e avvia l'azione del pari.

Dejan LOVREN 4,5 - Patisce la brillantezza degli attaccanti del City, tanto da rimediare un giallo e andare spesso in confusione, e soprattutto è colpevole in entrambi i gol avversari. Un mezzo disastro.

Virgil VAN DIJK 6,5 - Perfetto nel primo tempo, qualcosa concede nella ripresa. Ma con le sue chiusure è comunque uno dei migliori del Liverpool.

Andy ROBERTSON 6,5 - Deve fronteggiare le iniziative di Sterling e a tratti, inevitabilmente, soffre. Ma è fondamentale il suo apporto per consentire a Firmino di segnare l'1-1.

Georginio WIJNALDUM 5,5 - Non la sua migliore prestazione: limitato dal centrocampo del City, combina poco. Anche se nel finale sfiora il secondo pareggio (dall'86' Daniel STURRIDGE s.v.)

Jordan HENDERSON 5,5 - Va a strappi, come tutto il Liverpool, e in generale non gestisce la propria zona di campo come vorrebbe.

James MILNER 5,5 - In campo nonostante non sia nelle migliori condizioni, battaglia spesso a vuoto ed esce anzitempo (dal 57' FABINHO 5,5 - Così così. Non entra con la giusta lucidità)

Mohamed SALAH 5,5 - Contenuto benissimo da Laporte e compagnia, trova comunque il modo di mandare in porta Mané e sfiorare il gol. Complessivamente, però, delude.

Roberto FIRMINO 6,5 - Pochi guizzi, così come Salah, ma buoni. Sfiora il gol venendo stoppato da Kompany, poi è suo il (facile) gol che per pochi minuti consente al Liverpool di sognare il mantenimento del +7.

Sadio MANÉ 5,5 - Ha sul destro la più grande palla gol del primo tempo, ma il palo sputa fuori la sua conclusione. Poi si vede pochissimo (dal 77' Xherdan SHAQIRI s.v.)

All. Jürgen KLOPP 6 - Schiacciato per la maggior parte della gara dal Manchester City, il suo Liverpool sfiora comunque l'aggancio. Può rimproverarsi poco.