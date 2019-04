=== Manchester United ===

David DE GEA 4,5: salva un gol già fatto su Sterling al 44', ma poi è decisivo in negativo sui due che hanno deciso il risultato. Si fa cogliere impreparato sul sui palo da Bernardo Silva al 51' e sul mancino di Sané, un quarto d'ora più tardi, si avventa come peggio non potrebbe. Ormai commette una gaffe a partita...

Ashley YOUNG 5,5: nonostante la sua proverbiale generosità, Sterling entra in campo col turbo inserito e non ce n'è per nessuno.

Chris SMALLING 6: nel primo tempo rischia l'autorete. In generale, perde sicurezza negli interventi in copertura.

Victor LINDELÖF 6: sempre macchinoso là dietro, tuttavia nella ripresa si rende protagonista di un paio di chiusure provvidenziali sulle sfuriate di un City a briglie sciolte.

Matteo DARMIAN 6: contiene come può David Silva senza sfigurare.

Dall'83' Alexis Sanchez: sv.

Andreas PEREIRA 5: ha a che fare con due clienti più che mai scomodi, Gündogan e Sterling, che lo fanno girare inutilmente come una trottola.

Dal 72' Romelu Lukaku 6: fa sportellate là davanti scaldando i guantoni ad Ederson, con un destro da posizione defilata.

FRED 6: dura un tempo, per grinta e personalità. Affonda insieme a tutto il centrocampo di casa nel corso della ripresa.

Paul POGBA 5,5: siamo alle solite. Si esprime bene finché il match è in equilibrio, per poi abbandonare la squadra nel momento del bisogno, quando occorre superare i propri limiti.

Luke SHAW 5: arrotolato come un calzino dalle finte e controfinte di Bernardo Silva.

Jesse LINGARD 6: assiste bene Rashford nel corso della prima frazione. Poi, non per colpa sua, perde i collegamenti con la zona nevralgica.

Dall'83' Anthony Martial: sv.

Marcus RASHFORD 6: cuore, rapidità, voglia di sgomitare non gli mancano mai. Meriterebbe geometrie migliori da Fred e Pogba nei momenti più delicati del match.

Mister Ole Gunnar SOLSKJÆR 5,5: riesce a motivare e tenere a galla i suoi per poco più di un tempo di gioco. Il fatto è che il Manchester City è decisamente più forte del suo United. E' evidente e non c'è molto altro da dire...

=== Manchester City ===

EDERSON 6: impeccabile in fase di uscita. In generale, non è chiamato ad interventi prodigiosi nell'arco del match.

Kyle WALKER 6,5: ha vita facile lungo la sua corsia. Questa volta, Shaw raramente si fa vedere in fase offensiva.

Vincent KOMPANY 6,5: stoico.Quando non ci arriva con la corsa - causa anagrafe e acciacchi vari - lo fa col giusto posizionamento e con gli interventi duri ma mai cattivi. E' il capitano in cui questo City si è sempre specchiato.

Aymeric LAPORTE 6,5: centrale difensivo dalle qualità indiscutibili. L'ex Athletic Bilbao chiude ogni boccaporto.

Oleksandr ZINCHENKO 6,5: l'ucraino ha completamente assimilato lo spirito degli interventi britannici. Con le buone o con le cattive riesce a contenere gli sprint di Rashford.

FERNANDINHO 6,5: solito, preziosissimo lavoro di "prefiltraggio" tra le linee di contenimento. Costretto a uscire a inizio ripresa per un fastidio fisico già annunciato alla vigilia.

Dal 51' Leroy Sané 7,5: entra al 6' della ripresa e, nel giro di un quarto d'ora, trova il modo per mettere il punto esclamativo sul successo del City nel derby. Chissà cos'altro dovrà fare per convincere Guardiola ad essere schierato titolare nelle partite più delicate...

İlkay GÜNDOGAN 7,5: dotato di una visione di gioco eccezionale. E' lui il fulcro della manovra dei Citizens. E' lui a servire Bernardo Silva in occasione del gol dell'1-0.

Dall'89' Danilo: sv.

Bernardo SILVA 8: ubriaca l'intera retroguardia dello United sino a farsene beffe al 6' della ripresa, quando manda al bar Shaw e beffa de Gea con un rasoterra sul primo palo. Ispiratissimo.

David SILVA 7: cross, sponde precisissime, filtranti ricercati. Il trequartista spagnolo non si smentisce.

Raheem STERLING 7,5: nel primo tempo avrebbe la possibilità, da pochi passi, di aprire il match. Di fatto, lo chiude con l'ottimo pallone offerto a Sané in occasione del 2-0. Dribbling e progressioni a profusione.

Sergio AGÜERO 7: a totale disposizione del reparto che conduce. Al 56', poco dopo il vantaggio di Bernardo Silva, sfiora l'acuto personale e il palo, con una conclusione dal limite.

Mister Josep GUARDIOLA 8: derby preparato e condotto magistralmente dalla sua squadra, che sa benissimo quando colpire ed affondare. Le mani sul titolo d'Inghilterra ci sono. Ora, basta solamente non mollare la presa.