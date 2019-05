Partita maledetta per il Tottenham di Pochettino quella, del Vitality Stadium, contro il Bournemouth di Howe. Gli Spurs giocano bene nella prima frazione e solo l’ottimo esordiente Travers, portiere irlandese di 19 anni, nega agli ospiti di passare in vantaggio. Al 44’ però Son si fa espellere per un fallo di reazione su Lerma e nella ripresa, al 48’, il neo entrato Foyth compie un’entrata folle su Simpson guadagnandosi subito gli spogliatoi. Il Tottenham regge fino al novantesimo nonostante la doppia inferiorità numerica ma cade al minuto 91' frutto della rete di testa di Aké. Ai ragazzi di Pochettino serviva la vittoria per ottenere la matematica qualificazione in Champions League e questa sconfitta complica i piani degli Spurs che ora dovranno prima attendere i risultati di Chelsea, Arsenal e Manchester United, con il rischio di essere superati dai Blues in caso di vittoria domani contro il Watford. Gli Spurs, dunque, restano a quota 70 punti e nell’ultimo turno ospiteranno l’Everton che lotta per un posto in Europa League. Prima, però, c’è da giocare il ritorno della semifinale di Champions contro l’Ajax. Il Bournemouth già salvo, invece, sale a quota 43 punti e rovina la “festa” alla squadra di Pochettino che oggi per colpa di Son e Foyth ha fatto harakiri.

La cronaca

Lucas Moura ci prova all’8 da centrocampo ma la palla sorvola la traversa. Al 15’ è Alli a provarci con un tiro da fuori area: Travers si distende e la mette in angolo. Al 19’ Travers para ancora benissimo su Lucas Moura e al 25’ il 19enne portiere inglese dice ancora no da pochi passi al brasiliano Moura. Dele Alli decolla di testa al 33’ sull’assist di Eriksen ma Travers la mette in angolo. Due interventi dubbi in area di rigore del Tottenham Lloris-King, ma soprattutto Dier-Wilson e quest’ultimo era calcio di rigore per il Bournemouth. A fine primo tempo espulso Son per un fallo di reazione su Lerma

Nella ripresa follia di Foyth che appena entrato in campo per Alderweireld entra malissimo su Simpson beccandosi il cartellino rosso. Nonostante la doppia superiorità numerica il primo vero tiro in porta del Bournemouth avviene al 73’ con Ibe che chiama alla parata Lloris. Il Bournemouth si riversa in avanti nel finale e al 91' trovano il gol con Ake che di testa buca Lloris.

La statistica chiave

Quarto gol stagionale in 37 presenze per Nathan Aké che rovina così i piani del Tottenham

Il tweet da non perdere

Il migliore

Mark TRAVERS- Fa il suo esordio in Premier League a 19 anni e compie almeno tre interventi da grande portiere nel primo tempo. Personalità e grande futuro davanti per l’irlandese.

Il peggiore

Juan FOYTH- Il difensore 21enne argentino dimostra tutta la sua inesperienza entrando in campo con la sua squadra già in 10 uomini e facendosi espellere dopo soli tre minuti. Sciagurato.

Il tabellino

Bournemouth: Travers, Cyne, Cook, Simpson, Smith, Fraser, Lerma, Ake, King, Ibe (76’ Mousset), Wilson.

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld (46’ Foyth), Sanchez, Rose, Dier (46’ Wanyama), Sissoko (83’ Davies), Eriksen, Dele Alli, Son, Lucas

Reti: 91' Ake (B)

Ammoniti: Dier (T), Alderweireld (T), Sissoko (T), Wanyama (T)

Espulsi: Son (T), Foyth (T)