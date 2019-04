Il Chelsea di Maurizio Sarri vince il derby di Londra contro il West Ham di Pellegrini e lo fa al termine di una partita tirata ed equilibrata soprattutto nel secondo tempo dove gli Hammers hanno provato, senza risultato, a far male ai Blues. I gol della vittoria portano la firma del solito scatenato Eden Hazard che con due perle delle sue ha regalato tre punti d’oro al Chelsea che con questo successo sale a quota 66 punti prendendosi così provvisoriamente il terzo posto ai danni del Tottenham di Pochettino. Il West Ham, invece, resta fermo a quota 42 punti

La cronaca

Dopo 10’ di equilibrio totale ci prova Emerson Palmieri su punizione all’11: palla alta. Cinque minuti dopo Kanté si mette in proprio con un sinistro da fuori area che sorvola la traversa. Al primo guizzo di Hazard il Chelsea passa in vantaggio con il folletto belga che ne salta tre e poi deposita in rete di sinistro davanti a Fabianski. Higuain sfiora il raddoppio al 26’ su assist di Hazard: Fabianski fa buona guardia. Hudson-Odoi riceve palla da Hazard al 41’ e si invola verso la porta del West Ham e va al tiro: il numero uno degli Hammers la mette in angolo. Higuain sfiora il gol al 43’ dopo un bel controllo di petto e tiro al volo ma Fredericks lo mura in angolo.

Nella ripresa ci prova Hazard al 48’ ma il suo sinistro si spegne a lato, mentre al 54’ Lanzini chiama alla parata Kepa che risponde da campione sul tiro dell’argentino. Loftus-Cheek tenta un assurdo pallonetto al 56’ invece di calciare di potenza e trova la parata di Fabianski. Cresswell va al tiro violento da fuori area al 63’ con la palla che si spegne sul fondo. Odoi serve benissimo Barkley al 79’ che in spaccata manca di poco l’impatto con il pallone a pochi passi da Fabianski. Arnautovic sfiora il gol al minuto 83' di testa e all'86' è Fabianski a dire no a Giroud. Al 90' Barkley serve bene in area Hazard che controlla e batte ancora Fabianski.

La statistica chiave

Rete numero 16 per Hazard in Premier League in 32 presenze. I gol del belga diventano 19 considerando i gol in Champions League.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Eden Hazard- Segna due gol di pregevole fattura, gioca a tutto campo con qualità e sapienza. Un giocatore totale al servizio del Chelsea: sarebbe un delitto perderlo a fine stagione.

Il peggiore

Angelo OGBONNA- Il giallo a inizio partita lo condzione parecchio anche se va spesso in affanno contro Hazard e il giovane Hudson-Odoi. Non una delle sue migliori serate.

Il tabellino

Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Emerson, Kantè, Jorginho, Loftus-Cheek (71’ Barkley), Hazard, Hudson-Odoi (86’ Pedro), Higuain (76’ Giroud)

West Ham: Fabianski, Fredericks, Balbuena, Ogbonna, Cresswell, Rice, Nobel (70’ Obiang), Anderson, Lanzini, Arnautovic, Chicharito (46’ Snodgrass)

Reti: 24’ e 90' Hazard (C)

Ammoniti: Ogbonna (W), Azpilicueta (C) Kepa (C)