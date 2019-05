Il Manchester City di Pep Guardiola soffre terribilmente contro la difesa del Leicester di Brendan Rodgers, sbatte più volte contro l'ottimo Schmeichel autore di due grandi miracoli su Aguero, ma alla fine riesce a vincere con merito grazie alla fucilata dalla distanza dello storico capitano Kompany che regala tre punti d'oro alla sua squadra. Il gol del belga, arrivato al 70', ha permesso così al City di vincere una partita che si stava complicando maledettamente. Con questo successo i Citizens sorpassano nuovamente il Liverpool in vetta alla classifica, salgono a quota 95 punti e domenica in casa del Brighton si giocheranno il titolo di campioni d'Inghilterra. In caso di vittoria il City metterà in bacheca la sesta Premier League nella sua storia. Mancano solo novanta minuti più recupero alla fine di uno dei campionati più belli, tirati ed equilibrati delle ultime stagioni in Inghilterra.

La cronaca

Il City prova subito a fare la partita ma riesce solo ad impegnare una volta Schmeichel con un tiro debole di Foden. Al 31’ si accende Aguero che la spizza di testa sul corner battuto da Gundogan, la palla sbatte sul palo e poi Schmeichel con un guizzo salva sulla linea. David Silva al 34’ fa venire i brividi al numero uno del Leicester con un tiro che finisce fuori di poco. Il City preme fino alla fine ma si va al riposo sul risultato di 0-0.

Nella ripresa Sterling la mette fuori di testa al 52’ da ottima posizione e Gundogan spaventa Schmeichel con un tiro da fuori al 57’. Il tiro di Maddison termina fuori di un soffio al 63’ e al 69’ Schmeichel compie una grande parata sul Kun Aguero. Al 70’ però il figlio d’arte nulla può sulla fucilata dalla distanza dello storico capitano Vincent Kompany che la mette sotto l’incrocio dei pali.

La statistica chiave

Sedicesima presenza in Premier per Kompany e primo preziosissimo gol per la colonna del City

Il migliore

Vincent KOMPANY-Lo storico capitano del City decide di segnare il suo primo gol in stagione nel momento più delicato e difficile della stagione. La sua fucilata potrebbe regalare la Premier League alla sua squadra. Lascerà a fine anno ma che regalo che sta per fare a Guardiola e a tutti i suoi tifosi che sono pronti a dedicargli una statua.

Il peggiore

Jamie VARDY- I compagni lo assistono poco, è vero ma lui non fa niente per smarcarsi e non riesce mai a lasciare il segno. Anonimo.

Il tabellino

Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, Gundogan, Foden (56’ Sané), David Silva (91' Stones), Bernardo Silva, Sterling, Aguero (86’ Gabriel Jesus)

Leicester: Schmeichel, Ricardo Pereira, Maguire, Evans, Chilwell, Ndidi, Albrighton (85’ Gray), Tielemans (75’ Barnes), Choudhoury, Maddison, Vardy

Reti: 70’ Kompany (M)

Ammoniti: David Silva (M), Maguire (L), Kompany (M), Gabriel Jesus M), Iheanacho (L),