Il Manchester City di Pep Guardiola rialza subito la testa in Premier League battendo per 1-0, grazie alla rete di Folden, il Tottenham di Mauricio Pochettino, giustiziere dei Citizens tre giorni fa in Champions League. La partita è stata equilibrata ma non spettacolare e ricca di gol, occasioni da rete ed episodi come quella disputata mercoledì sera ma le due squadre si sono affrontate come sempre a viso aperto. Il City, però, non stecca in campionato, vince di misura con il gol del suo giovane talento e sale così a quota 86 punti, a più uno sul Liverpool che domani giocherà in casa del Cardiff. La classifica, però, sarà finalmente veritiera il 24 aprile quando il City recupererà il suo match contro il Manchester United, nell'acceso derby che si giocherà ad Old Trafford. Questa gara, però, porterà strascichi polemici, da parte del Liverpool, per via del mancato rigore concesso al Tottenham per il fallo di mano di Walker

La cronaca

Il primo tiro della partita è di Son che al 3’ chiama alla parata Ederson con un bel sinistro potente sul primo palo. Passano due minuti e Foden segna in tuffo di testa su assist, sempre di testa, del Kun Aguero. Eriksen chiama alla parata Ederson con un tiro di destro ravvicinato. Al 20’ contatto dubbio tra Vertonghen e Bernardo Silva in area di rigore del Tottenham: l’arbitro lascia correre. Nel finale di primo tempo Ederson salva tutto su Son.

Nella ripresa è sempre il City ad avere il pallino in mano del gioco con il Totteham che reclama un calcio di rigore per fallo di mano di Walker ma per l’arbitro non c’è niente. Al 68’ Sané va al tiro con la palla che sibila alla destra di Gazzaniga. Lucas Moura si fa murare da Ederson due volte al 74' e all'80' è ancora il brasiliano a provarci con un tiro che termina alto

La statistica chiave

87esimo gol stagionale in Premier League per il City, miglior attacco. Ederson tiene imbattuta la porta per la diciassettesima volta in campionato su 34 partite: una volta ogni due partite

Il tweet da non perdere

Il migliore

Phil FODEN- Compirà 19 anni il prossimo 28 maggio ma gioca con una personalità da giocatore navigato. Segna il gol che decide la partita e gioca un match intelligente, fatto di qualità e quantità. Giovane promessa.

Il peggiore

Raheem STERLING- Passa più tempo a litigare con gli avversari che a giocare. Lontano parente dell'attaccante devastante ammirato tre giorni fa.

Il tabellino

Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Stones, Zinchenko, Gundogan, Foden (85’ D. Silva), De Bruyne (38’ Fernandinho), B. Silva, Aguero (66’ Sané), Sterling

Tottenham: Gazzaniga, Alderweireld (78’ Llorente), Sanchez, Vertonghen, Foyth, Alli (70’ Rose), Dier (61’ Wanyama), Davies, Eriksen, Son, Lucas

Reti: 5’ Foden (M)

Ammoniti: Wanyama (T), Sterling (M), Vertonghen (T)