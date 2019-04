Il Tottenham di Mauricio Pochettino, dopo la sconfitta subita contro il City, riesce a vincere il match, semplice solo sulla carta, contro il Brighton che aveva eretto un vero e proprio muro davanti a Ryan per 88'. La grande giocata di Eriksen, però, ha permesso agli Spurs di vincere un match fondamentale per la corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Con questa preziosa vittoria, infatti, il Tottenham sale a quota 70 punti, a più tre sul Chelsea, attualmente quarto. Domani lo United giocherà il derby contro il City e in caso di vittoria potrebbero andare a meno tre dagli Spurs. L'Arsenal, invece, in caso di successo con il Wolverhampton si porterebbe a solo un punto dalla squadra di Pochettino. Il Brighton, invece, resta quar'ultimo con tre punti di margine sul Cardiff a tre turni dalla fine di una Premier League davvero emozionante.

La cronaca

Dopo 20’ di sostanziale equilibrio, Eriksen la mette in mezzo per Wanyama che crea scompiglio nell’area di rigore del Brighton, poi ci prova Vertonghen ma la sua conclusione viene murata dai difensori ospiti che poi spazzano. Lucas Moura ci prova con un tiro cross insidioso al 34’ ma Dunk sventa la minaccia. In pieno recupero, gran numero di Alli che addomestica e batte in porta con il piatto sinistro, Ryan sporca con i guantoni e sulla linea salva tutto Duffy.

Nella ripresa il Tottenham continua a spingere ma Eriksen prima e Wanyama poi la calciano alta. Il primo tiro verso lo specchio è di Rose che trova la parata di Ryan. Al 71’ Alderweireld si gira e va al tiro: palo clamoroso del difensore belga. Eriksen libera un gran sinistro all'83' ma Ryan è attentissimo e respinge con le mani: poi libera la difesa del Brighton. A due minuti dal 90', però, ci pensa Eriksen con una fucilata di sinistro dalla distanza a regalare il successo al Tottenham

La statistica chiave

Gol numero sette di Eriksen in 32 presenze in Premier League. I gol del danese sono otto se si contano anche le due siglate in Champions contro l'Inter

Il tweet da non perdere

Il migliore

Christian ERIKSEN- Segna un gol da fuoriclasse e anche prima della rete ci prova con una certa costanza a far male agli avversari. La risolve da vero leader in assenza dell'uomo cardine degli Spurs: Harry Kane.

Il peggiore

Fernando LLORENTE- Pochettino gli regala una chance importante ma lui non si fa mai vedere. Duffy e Dunk lo cancellano completamente dal match. Fantasma

Il tabellino

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Eriksen, Wanyama (82' Davies), Alli, Son (90' Foyth), Lucas (80’ Janssen), Llorente

Brighton: Ryan, Montoya, Dunk, Duffy, Bernardo, Gross, Bissouma (86' Kayal), Stephens, Locadia, Andone (64’ Murray), Jahanbakhsh (73' March)

Reti: 88' Eriksen (T)

Ammoniti: Andone (B), Eriksen (T), Bernardo (B)