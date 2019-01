Liverpool, che sofferenza: Crystal Palace battuto 4-3, Klopp si gode 3 punti d'oro

Al termine di una partita incredibile, tra errori arbitrali e clamorosi errori individuali, il Liverpool batte 4-3 il Crystal Palace ad Anfield conquistando 3 punti d'oro soprattutto alla luce di come si era messa la partita a metà ripresa. Il successo consente ai Reds di Klopp di tornare momentaneamente a +7 sul Manchester City, impegnato domenica sul campo dell'Huddersfield.

La cronaca

Primo tempo a senso unico: il Liverpool schiaccia nella propria metà campo il Crystal Palace che non riesce a uscire. Il più pericoloso tra i Reds è Matip: il difensore camerunense impegna Speroni con una girata di destro all'8', poi manda il pallone a lato di un soffio con un colpo di testa su corner di Milner. La svolta della gara al 33': Townsend, nel tentativo di anticipare Mané, tocca nettamente il pallone con una mano ma Moss vede un fallo di Mané e concede punizione alla squadra di Hodgson negando un chiaro rigore ai Reds. Passa un minuto e lo stesso Townsend sblocca il risultato con un sinistro rasoterra di prima intenzione su assist di Zaha, che salta secco Milner: Alisson è sorpreso sul primo palo, Crystal Palace che va al riposo incredibilmente un vantaggio.

Il Liverpool trova il pari dopo una manciata di secondi a inizio ripresa. Destro dalla distanza di Van Dijk respinto con la schiena da McArthur: Salah, in posizione regolare, si avventa sul pallone e beffa Scaroni con un tocco di sinistro al volo che si insacca nell'angolino. Passano 7 minuti e arriva il 2-1 dei Reds: Keita in area per Firmino che calcia col destro ingannando Speroni complice una deviazione di Kouyaté, palla in buca d'angolo e 2-1 per il Liverpool. Il Crystal Palace sembra accusare il colpo, ma trovano il nuovo pari al 65': su un corner dalla destra Fabinho e Van Dijk si scontrano, sul secondo palo c'è tutto solo Tomkins che batte comodamente Alisson di testa da due passi. Ora si fa dura per il Liverpool, ma a dare una mano ai Reds ci pensa Speroni: al 75' il portiere argentino sbaglia clamorosamente l'uscita su un cross al volo di Milner dalla destra e manda il pallone nella propria porta, anche se il gol è da attribuire a Salah che tocca la sfera prima che questa oltrepassi la linea bianca. Finale thrilling: Milner viene espulso per un'entrataccia su Zaha all'89', Mané cala il poker al 93' e sembra finita. Ma il Crystal Palace non molla: Meyer accorcia di nuovo le distanze al 95' e Van Aanholt ha la possibilità di calciare ancora col sinistro all'ultimo respiro: pallone alto. Il Liverpool vince 4-3, ma che fatica.

La statistica

32 - Il rocambolesco successo sul Crystal Palace ad Anfield consente ai Reds di centrare un record: la serie di 32 partite casalinghe consecutive senza sconfitte diventa infatti la più lunga da quando esiste la Premier League.

Il tabellino

Liverpool-Crystal Palace 4-3

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Milner, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho (87' Lallana); Mané, Firmino, Naby Keita (72' Shaqiri); Salah. All.: Klopp.

Crystal Palace (4-3-3): Speroni; Wan-Bissaka, Tomkins, Sakho, Van Aanholt; Kouyaté (75' Schlupp), Milivojevic, McArthur (81' Meyer); Townsend, Ayew (81' Wickham), Zaha. All.: Hodgson.

Arbitro: Jonathan Moss di Sunderland.

Reti: 34' Tonwnsend (C), 46' Salah (L), 53' Firmino (L), 65' Tomkins (C), 75' Salah (L), 93' Mané (L), 95' Meyer (C).

