Aprile, il Chelsea e una scivolata maledetta sono esorcizzati. Cinque anni dopo il famoso capitombolo di Steven Gerrard che costò al Liverpool di Rodgers il sogno del titolo, i Reds trovano la loro piccola rivincita e restano ancora vivi. Mane e Salah infatti, dopo un primo tempo equilibrato, danno due colpi e tirano giù il Chelsea di Sarri nella partita più importante di tutto il weekend. Il Liverpool infatti a 4 giornate dalla fine torna in vetta alla Premier League vincendo la partita teoricamente più complicata da qui alla fine della sua stagione; ma soprattutto rispondendo oggi alla vittoria del Manchester City, squadra che proprio 5 anni fa gli negò la festa. I Reds fanno così il loro, ma dovranno comunque tifare contro il City, che dietro di un punto conserva il vantaggio virtuale ed è padrone del proprio destino, avendo una partita da recuperare. Si lecca le ferite invece il Chelsea di Sarri, ancora in piena lotta per la Champions League, ma non più padrone del futuro: Tottenham e Manchester United hanno una partita in meno; l’Arsenal addirittura due. Se tutte dovessero vincere, da quarto passerebbe a sesto. Un finale insomma vivissimo in Inghilterra e che terrà incollati tutti fino agli ultimi 90 minuti.

Il Liverpool in festa dopo la vittoria per 2-0 sul Chelsea nella 34esima giornata di Premier League 2018/19Getty Images

La cronaca

Ritmo, intensità e due squadre dalla filosofia ben percettibile: giocare con il pallone tra i piedi. Entrambe molto attente, entrambe con la voglia di vincere, ma come in un esercizio vettoriale due forze opposte di eguale intensità alla fine finiscono con l’annullarsi. Almeno per 45 minuti è questa la trama della partita, con i Blues spesso sotto nel palleggio ma bravi ad agire a folate; e i Reds sostanzialmente più in controllo del pallone, ma alla fine mai realmente pericolosi se non in una occasione. L’unica chance è infatti di Mané, che dopo una bella discesa di Salah a cui aveva dato il via il solito movimento di Firmino, non trova la porta di un nulla dal limite dell’area.

Il Chelsea perde Rudiger poco prima dell’intervallo (per nulla belle le immagini, si sospetta lungo stop) ed è solo l’inizio di un cattivo presagio. Quando rientra dagli spogliatoi infatti il Liverpool assesta un montante-gancio di fattura pugilistica che stende la squadra di Sarri. Al minuto 51’ Emerson si addormenta, Salah gli tocca il pallone, Henderson legge tutto e con un cross delizioso sul secondo palo trova Mane che di testa sblocca la gara. Nemmeno il tempo di riprendersi e due minuti dopo Salah salta ancora Emerson e poi lascia partire una mina incredibile di sinistro che finisce all’incrocio. Bum-bum, e il Liverpool la gira.

Già perché i Blues non sono nemmeno fortunati. Hazard, tra il 58’ e il 60’, avrebbe due occasioni per riaprirla: la prima però finisce sul palo e sulla seconda il belga non è sufficientemente cattivo.

Il Liverpool così dopo lo spavento riassesta le idee e lo schieramento; e passato lo spavento naviga più sereno fino al porto dei 3 punti. I più preziosi, per momento e difficoltà della partita alla vigilia, della stagione.

La statistica

Liverpool imbattuto ad Anfield da 38 partite: quella di oggi è la 28esima vittoria in questa serie. Un fortino dove non si passa e dove non è passato nemmeno il Chelsea oggi.

Il tweet

Il migliore

Salah. Torna a essere decisivo e lo fa nell’occasione più importante. C’è il suo zampino nella palla soffiata a Emerson che porta al primo gol; e poi c’è la perla all’incrocio dei pali. Lo aspettavano, è arrivato. Di nuovo.

Il peggiore

Hudson-Odoi . In Inghilterra la critica ha “rotto le scatole” – passateci il termine – a oltranza al buon Sarri per schierare il ragazzino, che guarda caso è britannico. Una serie di polemiche infinite, come se l’italiano stesse tenendo fuori Ronaldinho. Ecco, oggi, titolare, non ne ha vista una. Saranno contenti i sempre nazionalisti colleghi inglesi.

Le pagelle

Il tabellino

Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson (77’ Milner), Keita (66’ Wijnaldum); Salah (89' Shaqiri), Firmino, Mane.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger (40’ Christensen), Luiz, Emerson; Kante, Jorginho, Loftus-Cheek (76’ Barkley); Willian, Hazard, Hudson-Odoi (56’ Higuain).

Gol: 51’ Mane, 53’ Salah.

Note – Ammoniti: Azpilicueta.