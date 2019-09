Bastano 12 minuti a Manè per trasformare il caldo pomeriggio di Anfield nella quinta festa dell’anno di fila. Complice il turnover di Klopp con vista San Paolo (martedì sera esordio in Champions contro il Napoli), il Liverpool va sotto dopo pochi minuti con un gol capolavoro dell’ex Psv Willems. Il missile dell’olandese sveglia i Reds, orfani di Alisson ancora per un mese. Il vantaggio di Steve Bruce dura poco meno di venti minuti: al 27’ le sue Gazze vengono spazzate via dal senagalese, uomo copertina dalle parti di Merseyside in questi ultimi sprazzi di estate. Un destro a giro e un tap-in facile facile dopo un bell’anticipo sul portiere in uscita ribaltano il risultato e fanno esplodere i tifosi di casa: 26 gol dall’inizio della scorsa stagione senza aiuti dal dischetto. Solo Mbappè e Messi hanno fatto meglio di Sadio Manè.

Una rimonta che viene coronata dal tris di Salah nel secondo tempo (nonostante la prova opaca dell’egiziano), e che porta la firma d’autore di Bobby Firmino, subentrato nel primo tempo ad Origi. Il brasiliano, tornato dal Brasile solo due giorni fa, macina assist e giocate da urlo. E’ il faro del gioco di Klopp e Ancelotti dovrà costruirgli una gabbia intorno se vorrà giocarsela. Intanto i Reds viaggiano a punteggio pieno in Premier, a + 5 dal City di Guardiola, impegnato alle 18.30 a Norwich. Nel prossimo weekend ad attenderli sotto il Big Ben ci saranno Lampard e il suo Chelsea.

La cronaca in 4 momenti chiave

7’ VANTAGGIO DEL NEWCASTLE - Willems spacca la porta di Adrian con un missile dai 15 metri dopo aver scartato Alexander-Arnold in un fazzoletto. Difesa Reds piuttosto ferma sulla ripartenza del Newcastle e sul suggerimento di Atsu, lasciato tutto solo. Klopp subito costretto ad inseguire

Jetro Willems festeggia il gol dopo 7 minuti contro il LiverpoolGetty Images

27’ PAREGGIO DEL LIVERPOOL - Dopo un episodio molto dubbio in area di rigore ai danni di Matip (arbitro e Var lasciano correre), Mane riceve da Robertson e lascia partire un destro a giro imprendibile per Dubravka. Quinto gol in sei partite per il senegalese. Palla nel sette e 1-1 ad Anfield

39’ LIVERPOOL AVANTI - Impatto devastante di Bobby Firmino (entrato al posto di Origi, infortunato) che scippa il pallone ad Atsu e si inventa un filtrante in profondità per Mane. Il senegalese sembra in ritardo, ma tocca la palla quel tanto che basta per beffare Dubravka, uscito in presa bassa. La palla rimane incustodita nell'area piccola e Mane non deve far altro che appoggiarla in rete

71’ TRIS DEL LIVERPOOL – Cala il sipario ad Anfiel: Ancora un immenso Firmino chiude il triangolo con Salah di tacco. L’egiziano prosegue la sua corsa fino all'area piccola e incrocia verso la porta difesa da Dubravka. Niente da fare per il portiere slovacco

Liverpool - NewcastleGetty Images

Il migliore in campo

Firmino. Entra al 37’ e illumina l’attacco di Klopp. Prima con un passaggio illuminante per la doppietta di Manè, poi con un assist di tacco da extraterrestre per Salah. Per dirla all’inglese: unstoppable!

Il peggiore in campo

Schar. Si divora il 2-2 a quattro metri dalla porta e propizia il 3-1 (infortunandosi) di Salah. Rivedibile

Il momento social del match

Si sprecano i paragoni nelle terre di Elisabetta II...

Il tabellino

LIVERPOOL-NEWCASTLE 3-1 (primo tempo 2-1)

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain (dal 78’ Milner), Fabinho, Wijnaldum (dal 83’ Shaqiri); Salah, Mane, Origi (dal 36’ Firmino). All. Klopp

NEWCASTLE (5-4-1): Dubravka; Krafth (dal 66’ Manquillo), Schar (dall’81 Fernandez), Lascelles, Dummett, Willems; Atsu, Hayden, Shelvey, Almiron (dal 65’ Muto); Joielinton. All. Bruce



Arbitro: Andre Marriner (Birmingham)

Gol: 7’ Willems. 27’ e 39’ Mane, 71’ Salah



Assist: Atsu. Robertson, Firmino (x2)

Note: Recupero: 3’ p.t., 3’ s.t.