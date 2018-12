Liverpool tritatutto: Arsenal demolito per 5-1 con tripletta di Firmino, Spurs a -9 e City a -10

Il Liverpool chiude con una vittoria il suo 2018, un anno comunque importante vista la finale di Champions disputata contro il Real Madrid nel maggio scorso. Da quel 3-1, i Reds sono cresciuti ancora di più, diventando una delle squadre favorite per la vittoria del titolo in Europa come in Inghilterra. Il 5-1 all'Arsenal proietta la squadra di Klopp a +9 dal Tottenham e a +10 dal Manchester City (che deve però giocare contro il Southampton). Un bel bottino, a pochi giorni dalla sfida più attese di tutte: quel Manchester City-Liverpool, del prossimo 3 gennaio, che ci dirà veramente se questa squadra può ambire a vincere la sua prima Premier League. Sì, perché i Reds non sono campioni d'Inghilterra dalla stagione 1989-1990, quando si giocava ancora la First Division.

Cronaca

Fase di studio nei primissimi minuti di gara, ma passato il decimo minuto ecco Iwobi che mette paura ad Alisson che devia in calcio d'angolo. All'11' arriva poi il vantaggio dei gunners con Maitland-Niles che supera l'ex portiere della Roma, sfruttando ancora una volta il pressing degli ospiti sul giro palla in uscita del Liverpool. La squadra di Klopp però non ci mette molto a rispondere: basta una fiammata di Salah per mettere in pressione la difesa dell'Arsenal, si scatena un flipper con Lichtsteiner che mette fuori causa Leno, favorendo il pareggio di Firmino. 90 secondi più tardi arriva anche il 2-1 dei Reds, ancora con Firmino, che recupera palla da Mané prima di saltare nettamente Mustafi e Papastathopoulos e superare nuovamente Leno. Poco dopo la mezz'ora arriva anche il tris con Mané su assist di Salah. Timida reazione dell'Arsenal con i tentativi di Iwobi e Ramsey, ma nel finale di tempo ecco il 4-1 dei Reds con un penalty messo a segno da Salah.

Nella ripresa è ancora il Liverpool a fare la voce grossa con Mané e Salah che mancano il gol del 5-1. Dall'altra parte Kolasinac chiede il rigore, ma per poco non rimedia un giallo per simulazione. Anche Fabinho si avvicina al gol, poi l'arbitro Oliver fischia un penalty per il fallo in area di Kolasinc su Lovren: questa volta Salah lascia la battuta a Firmino, che firma la tripletta personale spiazzando Leno. Nel finale i padroni di casa sfiorano anche il sesto gol, ma Henderson e Salah non trovano la porta.

La statistica

90 - I secondi che sono passati tra l'1-1 di Firmino e il 2-1 dello stesso Firmino. In 90 secondi il Liverpool ha così reagito al vantaggio iniziale di Maitland-Niles.

Il migliore

Roberto FIRMINO - Il Liverpool va sotto, ma rimonta grazie alla sua reazione. Il brasiliano ci mette 90 secondi per mettere le cose in chiaro: gol da opportunista nel primo caso, giocata fantastica nel secondo caso con dribbling netti su Mustafi e Papastathopoulos. Permette a Mané e a Salah di volare come schegge, sempre pericoloso in area e chiude il suo personalissimo match con l'hattrick che vale il 5-1.

Il peggiore

Granit XHAKA - L'Arenal ci ha anche provato, ma il centrocampo non ha retto. La linea mediana dei gunners è stata saltata, quasi, ad ogni affondo. Xhaka non è riuscito ad opporre resistenza, oltre ad aver dato un contributo pressoché nullo a livello di gioco.

Tabellino

Liverpool-Arsenal 5-1

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson (83' Clyne); Fabinho, Wijnaldum (78' Lallana); Shaqiri, Firmino, Mané (62' Hernderson); Salah. All. Jürgen Klopp

Arsenal (3-4-2-1): Leno; Lichtsteiner, Mustafi (46' Koscielny), Papastathopoulos; Maitland-Niles, Torreira, G.Xhaka, Kolasinac (80' Guendouzi); Ramsey, Iwobi; Aubameyang (71' Lacazette). All. Unai Emery

Marcatori: 11' Maitland-Niles (A); 14', 16' e rig. 65' Firmino (L), 32' Mané (L), 45+2 rig. Salah (L)

Arbitro: Michael Oliver

Ammoniti: 34' G.Xhaka

Espulsi: nessuno