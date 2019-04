Nessuno aveva mai segnato così velocemente nella storia della Premier League: ci sono voluti solo 7 secondi a Shane Long per mettere in rete all'inizio del match tra Watford e Southampton. L'attaccante dei Saints ha infatti approfittato di un rinvio maldestro di Craig Cathcart e ha messo alle spalle di Foster.

Sette secondi per entrare nella storia: il 32enne attaccante irlandese si ricorderà per sempre questa serata al Vicarage Road. Prima di lui il record del gol più veloce era detenuto dal difensore del Tottenham Ledley King (9"82), che a sua volta aveva usurpato il trono di un certo Alan Shearer, in gol in 10"52).