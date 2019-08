Maguire al Manchester United per 93 milioni: è il difensore più caro della storia

In attesa del duo Dybala-Mandzukic, il Manchester United mette a posto la difesa con l’acquisto di Harry Maguire dal Leicester City. Il classe ’93 era già stato accostato ai Red Devils nella passata estate, su consiglio di Mourinho, ma le Foxes non avevano accettato. Questa volta, però, il Leicester non poteva rifiutare: 93 milioni di euro che farebbero di Maguire il difensore più pagato di sempre nella storia del calciomercato.

La top 10 dei difensori più costosi

Giocatore Da/A Costo Matthijs DE LIGT (2019) dall'Ajax alla Juventus 85,5 milioni Virgil VAN DIJK (2018) dal Southampton al Liverpool 84,6 milioni Lucas HERNANDEZ (2019) dall'Atletico Madrid al Bayern Monaco 80 milioni Aymeric LAPORTE (2017) dall'Athletic al Manchester City 65 milioni Benjamin MENDY (2017) dal Monaco al Manchester City 57,5 milioni John STONES (2016) dall'Everton al Manchester City 55,6 milioni Aaron WAN-BISSAKA (2019) dal Crystal Palace al Manchester United 55 milioni Kyle WALKER (2017) dal Tottenham al Manchester City 52,7 milioni Éder MILITÃO (2019) dal Porto al Real Madrid 50 milioni David LUIZ (2014) dal Chelsea al PSG 49,5 milioni

Superato, quindi, anche il record di Virgil van Dijk che fu acquistato nel mercato di 'riparazione' nel gennaio del 2018 dal Liverpool per 84,6 milioni. Acquistato tra le ironie di tutti, che conoscevano poco il centrale olandese che dopo questa stagione è addirittura favorito per la conquista del Pallone d'oro.