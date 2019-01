Manchester City senza pietà: 3-0 al fanalino Huddersfield targato Danilo, Sterling e Sané

Manchester City senza pietà nei confronti del fanalino Huddersfield Town: al John Smith’s Stadium, partita chiusa nei primi 56' di gioco e il resto del match a risparmio energetico da parte della band di Guardiola, che tornano (a quota 56) a -4 dal Liverpool. Inizia malissimo l'era "post" Wagner per i Terriers (attualmente in mano al caretaker Hudson), che restano ultimissimi.

La cronaca della partita

Citizens padroni del campo sin dai primi minuti: al 3’, palla dentro di de Bruyneper Sterling, la cui conclusione ravvicinata si spegne sull’esterno della rete. All’8’, break dell’Huddersfield: cross dalla destra di Kachunga e colpo di testa di Diakhaby di poco fuori bersaglio. Al 13’ la band di Guardiola reclama giustamente un calcio di rigore per l’evidente atterramento in area di Kongolo ai danni di Sterling, un episodio tuttavia non ravvisato dall’arbitro André Marriner. Il Manchester City, quindi, deve pensare ad altri modi per passare in vantaggio, come la conclusione dalla distanza di Danilo su cui è decisiva la deviazione di testa dello sfortunato Schindler. E’ 0-1 al 18’. Il City ci prova, così, ancora al 23’ e al 40’ rispettivamente con una girata di Fernandinho e una conclusione ravvicinata di Gündogan, che per poco non centrano lo specchio. Nella ripresa, il City la chiude in meno di un quarto d’ora: al 54’, al termine di una bella azione corale, Sané crossa dalla mancina per il tuffo di testa vincente di Sané. Due minuti dopo, quindi, la chiude lo stesso Sané, che beffa Lössl in uscita si bella sponda aerea di Agüero, successiva a un preciso lancio di Danilo. Ed è tutto qui, perché a nulla valgono gli apprezzabili tentativi, nel finale, del subentrato Mounié per ridare dignità allo sterile attacco dei Terriers. Finisce 0-3.

La statistica chiave

Sono 8 le partite in Premier League, dall’inizio della stagione, in cui Leroy Sané è andato sia in gol che al cross vincente.

Il tweet

Il migliore

DANILO (Manchester City): gran prova del difensore brasiliano, decisivo dalla distanza nello scardinare il match e in fase di costruzione: suo il lungo lancio su cui il Kun fa sponda per Sané in occasione del tris.

Danilo, le latéral de Manchester City.Getty Images

Il peggiore

Terence KONGOLO (Huddersfield Town): costantemente in ritardo sugli interventi, il centrale olandese, sullo 0-0, è anche autore di un nitido fallo da rigore su Sterling, tuttavia non ravvisato dall’arbitro André Marriner.

Il tabellino

HUDDERSFIELD TOWN-MANCHESTER CITY 0-3

Huddersfield Town (4-4-2): Lössl; Smith, Kongolo, Hogg, Schindler; Bacuna (64’ Pritchard), Kachunga, Diakhaby (59’ Mounié), Löwe; Mbenza, Puncheon. All.: Hudson.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Danilo; Fernandinho (59’ David Silva), Gündogan (80’ Delph), De Bruyne; Sané (72’ Bernardo Silva), Sterling, Agüero. All.: Guardiola.

Arbitro: André Marriner di Birmingham.

Gol: 18’ Danilo (M), 54’ Sterling (M), 56’ Mounié (M).

Note - Recupero 3+3. Ammoniti: Walker, Bacuna, Hogg, Fernandinho.