Una vittoria fortunata, che vale molto nella corsa al 4° posto, che ora i Red Devils guardano a -2. Tuttavia, il Manchester United soffre tantissimo a Old Trafford contro il West Ham che, di contro, avrebbe meritato i tre punti. Finisce 2-1 grazie a uno straordinario de Gea e a una doppietta di Pogba su calcio di rigore.

La cronaca della partita

Manchester United impreciso in fase di manovra e poco brillante anche sotto l'aspetto fisico. Ne approfitta il West Ham per un inizio gara sprint con cui, al 10', si porterebbe anche in vantaggio: cross dalla sinistra di Masuaku, appoggio in area piccola di Chicharito Hernandez e deviazione a botta sicura di Felipe Anderson. L'ex laziale, tuttavia, viene fermato da un offside in realtà ingiusto dato che i replay ripropongono le immagini di come Dalot lo tenga in gioco. E' generoso, invece, il calcio di rigore fischiato al 18' per il Manchester United: appena dentro l'area, Snodgrass sbatte contro Mata e Pogba, dal discetto, spiazza Fabianski. La gara scorre con i martelli alla caccia del pareggio e uno United mai davvero convincente. Nella ripresa, il West Ham trova immediatamente il pareggio: Pogba perde una palla offertagli da De Gea e, dalla sinistra, Lanzini mette sul secondo palo un pallone che Felipe Anderson insacca sottomisura. E' 1-1, peraltro meritatissimo. Solskjær prova a rimescolare le carte togliendo Mata e gettando nella mischia Rashford. Lo United sempre più pimpante ma è il West Ham a continuare a fare la partita, approfittando di una forma fisica piuttosto in ribasso dei padroni di casa. E' il neoentrato Antonio ad andare vicinissimo al gol del vantaggio. Prima, al 76', con un bolide mancino da fuori area con palla che si stampa sulla traversa. Al 78' quindi, colpo di testa ravvicinato e all'angolino da parte dell'attaccante ospite, il quale però si vede negata la gioia del gol con un autentico colpo di reni da parte di de Gea, che tiene a galla il Manchester United. Passa 1' e i Red Devils raddoppiano: Rashford entra in area in contropiede e viene atterrato dal solissimo Fredericks. Dal dischetto, ancora Pogba per il 2-1 definitivo. Una manna per il Manchester United e il suo carente stato di condizione.

La statistica chiave

7 - Come i rigori trasformati da Paul Pogba in questa stagione. Solo Ruud van Nistelroy (a quota 8) ha fatto meglio con la maglia del Manchester United, nella stagione 2002-2003.

Il tweet

Il migliore

David DE GEA (Manchester United): il colpo di reni sfoderato su Antonio, poco prima del secondo rigore di Pogba, salva l'intera serata dello United. Un portiere davvero fuori dal comune.

Il peggiore

Diogo DALOT (Manchester United): in costante difficoltà sulla fascia desta, perde ogni duello con Masuaku che lo "rulla".

La dichiarazione

Paul POGBA (Manchester United): "Questa sera abbiamo avuto fortuna, sarebbe inutile negarlo. Ma chi, nel calcio, non ne ha bisogno? Oggi era fondamentale vincere per continuare la nostra corsa al 4° posto. L'abbiamo fatto e va bene così".

Il tabellino

MANCHESTER UNITED-WEST HAM 2-1

Manchester United (4-4-2): de Gea; Dalot, Jones, Smalling, Rojo (73' Pereira); Mata (55' Rashford), Fred, Pogba, Lingard; Lukaku (73' Greenwood), Martial. All.: Solskjær.

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Zabaleta (74' Fredericks), Ogbonna, Balbuena, Masuaku; Rice, Noble; Snodgrass, Lanzini (62' Diangana), Felipe Anderson; Chicharito Hernandez (73' Antonio). All.: Pellegrini.

Arbitro: Graham Scott di Oxford.

Gol: 19' risg. e 80' rig. Pogba (M), 49' Felipe Anderson (W).

Note - Recupero 1+5. Ammoniti: Mata, Fredericks.