Mettiamo subito le cose in chiaro: il derby di Manchester non conta così tanto dall’aprile del 2012. Sette anni fa, infatti, con Ferguson sulla panchina dei Red Devils e Roberto Mancini su quella del City, le due squadre di Manchester si giocarono il titolo della Premier League. Un gol di testa di Vincent Kompany regalò ai blu di Manchester l’aggancio in vetta; per un trionfo – il primo della storia della proprietà degli emiri – che arrivò però solo al 94esimo minuto dell’ultima giornata, quando Aguero scongiurò la più grande delle beffe rimontando definitivamente il QPR e non rendendo così vana l’impresa del City ottenuta solo due giornate prima.

Da allora il destino delle due di Manchester si è praticamente capovolto. Il Manchester United, che avrebbe salutato Ferguson soltanto un anno dopo e con il titolo di campione, ha deposto il suo trono di dominatore del calcio inglese, lasciandolo in qualche modo proprio a quei ‘noisy neighbours’ – cugini rumorosi – che con Pellegrini prima e Guardiola poi dimostrarono di avere qualcosa di concreto per cui fare baccano.

'Noisy Neighbours', vicini rumorosi. Soprannome dato da Alex Ferguson ai tifosi del Manchester City che per anni non hanno mai vinto e poi si sono risvegliati con l'arrivo della proprietà degli emiriGetty Images

Oggi, Manchester Uninted-Manchester City, torna a decidere le sorti delle due squadre in una partita dal peso specifico identico a quello di 7 anni fa. Da un lato infatti, quello del City, è ancora una volta una partita che può decidere il titolo; dall’altro, quello United, un dentro/fuori per la Champions League in cui non c’è più margine d’errore.

Manchester United, rincorsa record e poi una firma... Maledetta!

Già perché ‘l’eredità di Sir Alex’, pare aver colpito come in una sorta di maledizione anche il primo manager cui era sembrata immune la panchina del Manchester United. Da Moyes a van Gaal passando persino per Mourinho, tutti erano parsi dare l’impressione di risentire di un passato – e una storia – da cui lo United non è ancora riuscito a staccarsi per scrivere una nuova pagina. Ole Gunnar Solskjaer era però riuscito laddove nessuno dei suoi illustri predecessori aveva fatto: rimotivare l’ambiente e mettere in fila risultati. Rimesso in piedi un fortino nelle macerie lasciate dentro lo spogliatoio da Mourinho, la corsa del tecnico norvegese - formalmente in prestito dal Molde - era stata miracolosa: 14 vittorie in 17 uscite ufficiali e una sconfitta resa inutile dalla inaspettata notte di Parigi, dove lo United ribaltò un ingenuo PSG lanciandosi fino ai quarti di finale.

Un percorso in grado di far recuperare ai Red Devils 11 punti di svantaggio dal quarto posto in Premier, consegnando ufficialmente a Solskjaer – invocato a furor di popolo – le chiavi della panchina del Manchester United anche per le prossime tre stagioni, ma accendendo a quel punto, nuovamente, la maledizione de ‘l’eredità di Sir Alex’. Una volta diventato manager a tutti gli effetti, Solskjaer ha clamorosamente iniziato a perdere sempre: sei le sconfitte dei Red Devils nelle ultime 8 uscite ufficiali. L’eliminazione in Champions per mano del Barcellona – e fin lì poco da dire – ma soprattutto gli stop in Premier con Arsenal, Wolverhampton (due volte se contiamo anche l’FA Cup) ed Everton.

MANCHESTER UNITED PARTITE RISULTATI Solskjaer 'a scadenza' 17 14 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta Solskjaer ufficiale per 3 anni 8 2 vittorie, 6 sconfitte

Il Manchester United si è così ritrovato da ‘favorita’ alla rincorsa per il 4° posto a squadra costretta a dover nuovamente inseguire. E con 4 partite alla fine della stagione – tra cui il derby di questa sera e l’incrocio col Chelsea nel weekend – la missione dei Red Devils si è fatta nuovamente complicatissima. Allo United, non più padrone del proprio destino, servirebbe vincerle tutte e sperare che l’Arsenal e il Tottenham non facciano la stessa cosa. Il derby di questa sera a Old Trafford, insomma, rappresenta il lasciapassare per la nobiltà d’Europa: un titolo cavalleresco che lo United ha perso da tempo nonostante i fatturati record; e che con estrema difficoltà sta provando a riacquistare combattendo con l’ingombrante passato.

Sir Alex Ferguson, al centro, e Ole Gunnar Solskjaer a sinistra. Presente anche Gary Neville. Foto scattata prima del match tra Barcellona e UnitedPA Sport

Manchester City: 25 successi su 27 partite, ma un ko ancora nella testa

Anche per il Manchester City però non esiste altra soluzione che i tre punti. Pep Guardiola è impegnato in un’emozionante testa a testa col Liverpool che dura di fatto dalla prima giornata. E che dopo 35 giornate non si è ancora risolto. I Reds sono due punti sopra, ma è il City a essere padrone del proprio destino avendo una partita in più da giocare.

Il problema è che quella partita da recuperare è ‘questa’ partita, ovvero il derby ad Old Trafford in casa dello United.

Il Manchester City ci arriva forte della preziosissima, delicatissima, importantissima e qualsiasi altro superlativo vogliate aggiungerci contro il Tottenham. Già, proprio la squadra che qualche giorno prima li aveva beffati in Champions League, è stata battuta con un sofferto 1-0 che ha lasciato a Guardiola la possibilità di essere padrone del proprio destino. Il tecnico spagnolo ha però sottolineato come l’eliminazione in Champions abbia lasciato delle scorie nella testa dei suoi giocatori; e come sia impossibile pensare che di fronte a una beffa del genere – (l’esultanza strozzata in gola per il gol di Sterling annullato dal VAR in pieno recupero) – la mente umana abbia un interruttore per poterla cancellare.

Quello che arriva a Old Trafford quindi è in qualche modo ancora un City convalescente; una squadra che si lecca un’unica ferita... Estremamente però dolorosa. Dal 30 dicembre a oggi in 27 uscite ufficiali Pep Guardiola ha perso soltanto due volte vincendo tutte le altre 25 partite; ma uno di quei due ko – l’1-0 del Tottenham in Champions League – è di fatto costato ciò a cui più teneva, l’obiettivo in fondo per cui è arrivato a Manchester: vincere in Europa.

Pep Guardiola e la reazione al gol annullato di Sterling in Champions League che avrebbe potuto qualificare il Manchester City anziché il TottenhamGetty Images

Dovrà “accontentarsi” di provare a farlo, per il secondo anno consecutivo, in Inghilterra; per un traguardo che sarebbe in qualche modo comunque storico. Nessuno in Premier League si impone infatti per due stagioni consecutive dall’ormai lontano bis di Alex Ferguson nel 2007/08 e 2008/09. E’ passato un decennio. Chissà la maledizione di Sir Alex dove deciderà di abbattersi stasera, ma di certo ha la forma del pareggio: con un punto a testa, sarebbero guai per entrambe.