2-1 in FA Cup, 2-1 in campionato. Per la banda di Solskjær il Molineux è un campo ostile: lo United esce ancora una volta sconfitto dalla casa del Wolverhampton. Padroni di casa che conquistano 3 punti fondamentali nella rincorsa all'Europa League, mentre per i Red Devils è uno stop importante nella lotta alla Champions.

Seconda sconfitta in Premier nella gestone Solskjær. Eppure la partita era iniziata per il verso giusto con il bel tiro di McTominay e le altre palle gol avute da Lukaku e Lingard. Ma la serata no di Pogba e Fred, unito ai tantissimi errori in difesa di Smalling e Lindelof, riportano in corsa i Wolves. L'espulsiore di Young nella ripresa lascia strada libera ai padroni di casa che ne approfittano in toto. Manchester che rimane fermo a 61 punti in classifica al quinto posto, ma con una partita in più di Tottenham e Chelsea.

Diogo Jota of Wolverhampton Wanderers celebrates after scoring his team's first goal during the Premier League match between Wolverhampton Wanderers and Manchester United at Molineux on April 02, 2019 in Wolverhampton, United Kingdom.

La cronaca

Si pensava a una rotazione di formazione per la squara di casa in vista del match di FA Cup tra pochi giorni. Invece Nuno Espírito Santo mette in compo il 3-5-2 solito con in attacco Diogo Jota e Jimenez. Per gli opsiti Lindelof rientra in difesa, non c'è Rashford neanche in panchina, dentro Diogo Dalot insieme a Lukaku e Lingard in zona offensiva.

Primi minuti di gioco in mano ai Reds. Gli ospiti spingono, ma i Wolves si difendono in maniera ordinata e così lo United si rende pericoloso per lo più con conclusioni da fuori. In una di questa però trova il gol: lo segna McTominay, con un bel destro chirurgico dal limite.

Scott McTominay of Manchester United celebrates scoring the opening goal during the Premier League match between Wolverhampton Wanderers and Manchester United at Molineux on April 02, 2019 in Wolverhampton, United Kingdom

La rete destabilizza il Wolverhampton che per poco non soccombe: cross di Lukaku, Lingard solissimo in area gira di testa, ma Rui Patricio è bravo in tuffo a respingere.

Dopo oltre 20 minuti, finalmente i padroni di casa escono dalla propria metà campo e, quando spingono, fanno male alla difesa del Manchester. Boly pesca Jimenez in area, ma l'attaccante spara in curva. Poco dopo arriva il pareggio: erroraccio i Fred che perde palla in difesa, Jimenez serve Jota che, solo davanti a De Gea, non sbaglia. 1-1 al Molineux e Wolves con l'inerzia del gioco: Doherty serve in mezzo all'area Dendoncker che, tutto solo, mette altissimo. Poco dopo è De Gea a salvare sul tiro dalla distanza di Neves. Nel finale si riaffaccia lo United in attacco, ma Lukaku non trova la porta con un bel diagonale incrociato. 1-1 dopo 45' di gioco.

Wolverhampton Wanderers celebrate scoring their first goal to equalise 1-1 during the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Manchester United at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on April 2, 2019

Wolverhampton Manchester UnitedGetty Images

La statistica chiave

100 - L'arbitro Dean festeggia i 100 cartellini rossi nella sua carriera in Premier League. E' quello che ne ha tirati fuori di più in assoluto al momento in attività. Quarto rosso allo United: Young viene dopo Matic, Mata e Rafael.

Il migliore

Scott MCTOMINAY: Gli riesce tutto questa sera. E' onnipresente nel mezzo, trova il gol e va vicino al raddoppio in diverse occasioni. Partita da ricordare per il centrocampista.

Il peggiore

Ashley YOUNG: La sua espulsione cambia la partita, regalando il successo ai Wolves. Due cartellini presi in 5 minuti. Un intervento, il secondo, assolutamente evitabile che condiziona la squadra, portandola alla sconfitta.

Tabellino

WOLVERHAMPTON: Rui patricio, Bennett, Coady, Boly, Doherty, Dendoncker, Neves (dall'84' Saiss), Moutinho, Vinagre (dal 75' Jonny Castro), Jota (dal 72' Cavaleiro), Jimenez.

MANCHESTER UNITED: De Gea, Young, Lindelof, Smalling, Shaw, McTominay, Fred (dal 65' Jones), Pogba, Dalot (dall'85' Pereira), Lukaku (dal 72' Martial), Lingard.

GOL: McTominay (M), Jota (W), Aut. Smalling (W)

AMMONITI: Shaw (M), Dalot (M), Castro

ESPULSI: Young (M)

ARBITRO: Michael Dean