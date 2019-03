La notizia era nell’aria da tempo, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Ole Gunnar Solskjaer continuerà ad essere l’allenatore del Manchester United.

La società ha infatti confermato il tecnico norvegese alla guida della prima squadra. Solskjaer, arrivato come semplice traghettatore dopo l’esonero di Mourinho, ha ottenuto dei risultati semplicemente straordinari, rimontando 11 punti di distacco in Premier League dalla zona Champions e centrando un clamoroso quarto di finale contro il PSG.

Per Ole Gunnar Solskjaer è arrivato così un prolungamento contrattuale: triennale fino al 30 giugno 2022.

I numeri

D’altra parte le statistiche sull’impatto del norvegese al Manchester United parlavano chiaro. Un rendimento fenomenale, con 14 partite vinte su 19 in tutte le competizioni; per altro con solo 3 sconfitte. Di questa, una è stata ininfluente, ovvero quella subita all’andata a Old Trafford contro il PSG. Un ko che poi il suo United è stato in grado di rimontare in maniera rocambolesca al ritorno.

Ole Gunnar Solskjaer e Paul PogbaGetty Images

In Premier League in particolare i suoi numeri sono straordinari: 10 vittorie su 13 uscite dal 19 dicembre – giorno del suo arrivo – a oggi. Tutto ciò, tradotto in statistiche, significa una percentuale di successi del 76.9% e una media punti di 2.46: nessuno – seppur le partite siano poche per fare dei paragoni – ha fatto meglio nella storia.

ALLLENATORE PARTITE % VITTORIE MEDIA PUNTI Alex Ferguson 810 65.2 2.16 David Moyes 34 50 1.68 Ryan Giggs 4 50 1.75 Louis van Gaal 76 51.3 1.79 José Mourinho 93 53.8 1.89 Ole Gunnar Solskjaer 13 76.9 2.46

*Nella tabella i risultati dei Manager del Manchester United in Premier League da Alex Ferguson a oggi (dati OPTA)

La dichiarazione

Queste le parole di Solskjaer rilasciate al sito ufficiale della società:

" Dal primo giorno in cui sono arrivato mi sono sentito a casa in questo club. E‘ stato un onore essere un giocatore del Manchester United ed è stato un onore iniziare ad allenare proprio qui. Gli ultimi mesi sono stati un’esperienza fantastica, ma devo ringraziare tutti gli allenatori, i giocatori e e lo staff per l’impegno che stanno mettendo e quanto fatto per ora. Questo è il lavoro che ho sempre sognato e sono oltremodo contento di avere l’opportunità di poter guidare il club così a lungo. Speso di poter continuare a portare i risultati fin qui ottenuti, che sono ciò che i nostri incredibili tifosi si meritano. "