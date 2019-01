Manchester United, Solskjaer: "Prossima stagione? Vorrei restare qui"

Ole Gunnar Solskjaer non si sente più un semplice traghettatore. Il tecnico, scelto per guidare il Manchester United fino al termine della stagione quando è previsto il suo rientro al club norvegese Molde, con il 2-0 rifilato in trasferta al Newcastle ha portato a quattro le sue vittorie consecutive in Premier League. Nella storia dei Red Devils, solo il leggendario Matt Busby aveva raggiunto questo risultato. "Non voglio andare via", ha risposto Solskjaer quando gli è stato chiesto del suo futuro oltre questa stagione. "È un grande gruppo di giocatori, c'è un'atmosfera fantastica. Farò il mio lavoro finché sarò qui". Il norvegese non guarda ai record: "Penso solo alla prossima partita, perché se ne vinci quattro, puoi vincerne altre quattro. Questa è la sfida, questo è lo standard a cui siamo abituati".