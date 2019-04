L'Arsenal sa vincere anche in trasferta: 1-0 al Watford e 4° posto ritrovato prima del Napoli

Tre punti importantissimi per la lotta al quarto posto, con l’Arsenal che raggiunge il Chelsea a quota 66 punti avendo anche una partita in meno. La squadra di Emery sfrutta appieno il ko dei blues contro il Liverpool e prepara al meglio il ritorno con il Napoli grazie a questo successo, il secondo in trasferta nel 2019 in campionato. Lacazette e Özil ‘riposano’ in panchina, ci pensa Aubameyang che firma il 18° gol in campionato con l’ex Milan che si porta a -1 dalla coppia di testa della classifica marcatori: Agüero-Salah.

La statistica

2 - Sono solo due i successi dell’Arsenal in trasferta in questo 2019. Prima della vittoria a Vicarage Road, i gunners si erano imposti solo al John Smith's Stadium di Huddersfield (l'ultima in classifica).

La dichiarazione

Unai EMERY (All. Arsenal)

" Oggi siamo stati molto competitivi, non abbiamo fatto il secondo gol, ma alla fine sono soddisfatto. Tre punti importanti per la classifica. Clean sheet? Per noi è molto importante, ci dà fiducia per il futuro. Ho fatto rifiatare alcuni giocatori. Altri, come Mavropanos, a mio modo di vedere, hanno giocato bene. Ora possiamo pensare al Napoli. Abbiamo due gol di vantaggio, ma sarà molto difficile "

Tabellino

Watford-Arsenal 0-1

Watford (4-3-1-2): Foster; Janmaat, Kabasele, Cathcart, Masina (86' Sema); Kiko Femenía (59' Success), Capoue, Doucouré; W.Hughes; Deeney, A.Gray. All. Javi Gracia

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Mustafi, Mavropanos (59' Guendouzi), Koscielny, Nacho Monreal; Torreira (46' Özil), G.Xhaka; Mkhitaryan, Ramsey (68' Maitland-Niles), Iwobi; Aubameyang. All. Unai Emery

Marcatori: 10' Aubameyang (A)

Arbitro: Craig Pawson

Ammoniti: 54' Capoue, 86' W.Hughes

Espulsi: 11' Deeney (W)