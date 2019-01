Morata impalpabile, il Chelsea di Sarri non sfonda: 0-0 in casa con il Southampton

Il Chelsea rallenta ancora. Brutto 0-0 in casa contro il Southampton che lotta per non retrocedere, con l’Arsenal che rientra a -2 e il Manchester United a -6 in ottica 4° posto. Male l’insieme, male le individualità. Morata non ha mai trovato la posizione giusta in campo, con Hazard ormai abituato ai movimenti da prima punta. L’infortunio di Giroud inguaia Sarri, che senza attaccante difficilmente andrà lontano al netto della fluidità del suo gioco. Peccato che anche a centrocampo si sia giocato poco, con Fabregas a fare la differenza una volta entrato. Fabregas, proprio il primo sulla lista dei partenti...

Cronaca

Chelsea che fa possesso, ma che fatica ad arrivare dalle parti di Gunn. Molto male Morata che non riesce a dare profondità al gioco di Sarri: l’unico sussulto dello spagnolo arriva al 12’, ma il suo colpo di testa è da dimenticare sullo spiovente di Azpilicueta. Prova a fare tutto da solo Hazard, ma il belga trova i guantoni di Gunn dopo un gran controllo in area. Sarri deve, poi, fare a meno di Willian, sostituito da Loftus-Cheek a seguito di un infortunio.

Willian (Chelsea), Jannik Vestergaard (Southampton)Getty Images

Nella ripresa entra Long per ravvivare l’attacco dei Saints, intanto ci prova Armstrong che mette paura a Kepa. Dall’altra parte il Chelsea si poggia solo su Hazard, ma il belga trova ancora una volta la risposta di Gunn. Piano piano prende coraggio anche il Southampton, ma Armstrong, Ward-Prowse e Romeu non trovano il bersaglio grosso. Sarri corre ai ripari con l’ingresso di Fabregas e al 70’ il Chelsea trova subito il gol del vantaggio con Morata, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco dello spagnolo sul servizio dello stesso ex Arsenal. Al 78’ altra occasionissima per Morata dopo il servizio di Loftus-Cheek e l’apertura di Fabregas, ma Gunn para ancora. Nel finale non ci sono sbocchi, si lamenta poi Marcos Alonso per un contatto in area ma l’arbitro lascia continuare.

La statistica

500 - Proprio oggi. Fabregas con l’ingresso in campo contro il Southampton raccoglie la sua 500a presenza in un club inglese (in tutte le competizioni) tra Arsenal e Chelsea. Sarà stata anche la sua ultima partita oltremanica?

Il Tweet

Periodo no senza fine per Morata... Servirà cambiare aria?

Il migliore

Angus GUNN - Per il classe ’96 era la prima volta in carriera da titolare. Beh, una bella rivincita per l’ex portiere del Manchester City. Risponde colpo su colpo ai tentativi del Chelsea, compreso ad un Hazard che ci ha provato in ogni salsa.

Il peggiore

Álvaro MORATA - Con questa partita si giocava il posto, considerando che tornava ad essere titolare a un mese di distanza dall’ultima volta. L’ex Juventus se l’è giocata proprio male. Malissimo nel primo tempo, nella ripresa ha anche delle occasioni, ma sbaglia tutto.

Alvaro MorataPA Sport

Tabellino

Chelsea-Southampton 0-0

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Marcos Alonso; Barkley (68’ Fabregas), Jorginho, Kanté; Willian (37’ Loftus-Cheek), Morata, Hazard. All. Maurizio Sarri

Southampton (3-4-2-1): Gunn; Bednarek, Yoshida, Vestergaard; Valery, Romeu, Ward-Prowse, Cédric Soares; Redmond (90’+5 Stephens), S.Armstrong (89’ Austin); Ings (46’ S.Long). All. Ralph Hasenhüttl

Arbitro: Jonathan Moss

Ammoniti: 30’ Bednarek, 74’ Rüdiger, 79’ Romeu

Espulsi: nessuno