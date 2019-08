Mount e Abraham regalano la prima vittoria stagionale al Chelsea. Il Norwich va k.o.

Se il pomeriggio di Carrow Road fosse un romanzo ci sarebbero pochi dubbi sul titolo: "Il riscatto di Abraham”. Già perchè il gigante classe ’97, cresciuto a pane e Chelsea, si è ripreso le copertine dei giornali, questa volta per la gloria. L’avevamo lasciato a Istanbul, a quell'errore dal dischetto che ha decretato la sconfitta dei Blues nella Supercoppa contro il Liverpool, un episodio che ha scatenato la furia dei tifosi che si sono scagliati contro il talento di origini nigeriane sugli spalti e sui social. Lampard contro il Norwich gli ha concesso di nuovo la maglia da titolare e questa volta Tammy ha stupito tutti. Doppietta e partita di altissimo spessore nel baby tridente con Mount e Pulisic.

Il Chelsea di Frank rimane un cantiere aperto. I lavori in corso dell’ex capitano Blues hanno l’obiettivo di dare una nuova anima all’eredità lasciata da Sarri. Una squadra che dovrà puntare su nuove stelle dopo la partenza di Mr. 100 milioni” Hazard. E l’undici iniziale di Carrow Road parla chiaro: quella contro il Norwich è stata la più giovane formazione nell’ultimo quarto di secolo. L’età media? 24 anni e 208 giorni. Una scommessa che è valsa, però, la prima vittoria stagionale. Nonostante le assenze di Rudiger e Kante e nonostante i nove gol subiti nelle prime quattro dal club londinese. Dall’altra parte bisogna segnalare la partenza record di Pukki: l'attaccante finlandese del Norwich, oltre ad essere l'attuale capocannoniere della Premier League, è il decimo giocatore della storia a realizzare almeno un gol in ognuna delle prime tre partite del campionato inglese. Solo Pavel Pogrebnyak, ex Reading, è riuscito a segnarne cinque come lui. Il pomeriggio di Carrow Road, però, aveva già il suo protagonista. Sarà per la prossima Teemu.

Pukki segna il 2-2 contro il ChelseaGetty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

3' - GOL DEL CHELSEA I Blues partono fortissimo e sfruttano la loro arma migliore: le ripartenze. Pulisic trova un bel varco sull'out di destra per Azpilicueta che mette dentro un bel cross alto. Abraham impatta il pallone di prima intenzione e insacca alle spalle di Krul. Primo gol in Premier per il gigante di origini nigeriane

5' - GOL DEL NORWICH Immediato pareggio dei padroni di casa: Cantwell trova il tap-in vincente su un bel cross dalla sinistra di Pukki. Kepa non può nulla

17' - GOL DEL CHELSEA La squdra di Frank Lampard in contropiede è devastante e la risposta dei giovani è eccezionale. Jorginho avvia a centrocampo la ripartenza, Pulisic riceve dall'azzurro e lancia Mason Mount. L'attaccante classe '99 si beve in un fazzoletto un difensore del Norwich e trafigge il portiere. Chelsea di nuovo in vantaggio

24' - OCCASIONE DEL 3-1 PER IL CHELSEA Tremenda botta di testa di Christensen sul bel cross di Pulisic, il portiere olandese del Norwich in angolo

30' - GOL DEL NORWICH La difesa Blues si fa trovare impreparata: Christensen tiene in gioco Pukki che non si fa pregare due volte e batte Kepa con un diagonale. L'uscita del portiere spagnolo non è irresistibile. 2 a 2 e tutto da rifare

33' - ANCORA NORWICH PERICOLOSISSIMO! Buendia tira un violento calcio di punizione che rischia di beffare Kepa, poi sulla respinta ci prova Hanley ma non riesce a dare forza al tap-in. Il Chelsea dietro balla

68' - GOL DEL CHELSEA Abraham si prende definitivamente la scena: suggerimento preziosissimo di Kovavic che trova il numero 9 del Chelsea: Tammy si beve due difensori e scaglia nell'angolino. Doppietta del 21enne e gol della vittoria, la prima per i Blues

Il migliore in campo

Abraham. Chi se non lui? Apre e chiude il match firmando una doppietta personale di importanza piramidale. Per lui e per il Chelsea. La faccia di Giroud in panchina è tutta un programma. Si accende la concorrenza in attacco in casa Blues. Sono tanti i giovani di talento che si giocheranno il posto. Mount e proprio Tammy sono in cima alla lista.

Tammy Abraham esulta con Mason Mount dopo la doppietta al NorwichGetty Images

Il peggiore in campo

Kepa. Impreciso, in ritardo nelle uscite e disattento. Se il primo gol dei Canarini è una grande azione corale e un ottimo anticipo, il 2-2 è colpa per buona parte del portiere spagnolo. Ha davanti una stagione intera per riscattarsi

Il momento social del match

Difesa colabrodo del Chelsea in partenza di stagione? I social si divertono...

Il tabellino

NORWICH (4-2-3-1): Krul; Aarons, Godfrey, Hanley, Lewis; Leitner (dal 80’ McLean), Trybull (dal 80’ Vrancic); Buendìa, Stiepermann (dal 80’ Srbeny), Cantwell; Pukki. All. Farke

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Kovacic, Jorginho, Barkley; Mount (dal 90’ Alonso), Pulisic (dal 84’ Willian); Abraham (dal 75’ Giroud). All. Lampard



Arbitro: Martin Atkinson (Drighlington, Inghilterra)

Gol: 3’ Abraham (C), 6’ Cantwell (N), 17’ Mount (C), 30’ Pukki (N), 68’ Abraham (C)

Assist: Azpilicueta , Pulisic, Kovacic (C), Pukki, Buendia (N)

Ammoniti: Jorginho (C), Stiepermann (N)