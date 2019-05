Da Liverpool, soffrendo, ma lottando, fino all’ultimo minuto... E alla fine portando via i 3 punti chiave. I Reds restano vivi, così come la corsa al titolo della Premier League. Il 31esimo controsorpasso in vetta della stagione è arrivato in una serata difficilissima per la squadra di Klopp. A Newcatsle infatti i Magpies, come da previsione, non regalano nulla, costringendo i Reds a una partita di grande sofferenza. Avanti per due volte, ripresi per due volte, la squadra di Klopp la vince solo a 4 mintui dalla fine, quando un colpo di testa di Origi – subentrato all’infortunato Salah – scrive il 3-2 che rimette il Liverpool in vetta alla classifica almeno fino a lunedì sera alle ore 21:00, quando il Manchester City scenderà in campo col Leicester. Il Liverpool si garantisce così la lotta fino all’ultima giornata, riuscendo a sorridere in una nottata dove comunque sono arrivate due notizie pesantissime: contro il Barcellona non ci sarà Firmino e; visto lo scontro subito appunto da Salah – uscito in barella dopo lunghi minuti a terra – in forte dubbio è anche l’egiziano.

Lesión Salah LiverpoolEFE

La cronaca

Pronti-via e il Liverpool prende il pallino della partita, dimostrando come al solito di avere le idee piuttosto chiare sul da farsi. E la serata sembra mettersi anche bene, con van Dijk che di testa sale in cielo dopo 13 minuti per siglare il vantaggio. I Reds però decidono di abbassare ritmo e baricentro dopo il gol del vantaggio, subendo il ritorno furioso di un Newcastle con tanta voglia di lasciare la propria gente con un gran risultato. E così, Atsu, trova il pareggio alla prima vera occasione... E al Liverpool va anche di lusso! Già perché sulla stessa azione, Alexander-Arnold era andato di puro istinto di mano sulla conclusione a botta sicura di Rondon: sarebbe stato rigore e cartellino rosso.

Un’episodio che in qualche modo gira bene per il Liverpool, che nonostante vada per qualche minuto in sofferenza – Perez colpisce un incrocio dei pali – trova proprio con Alexander-Arnold il cross giusto che porta al gol di Salah. Libero al centro l’egiziano segna così nel momento migliore nel Newcastle, consentendo questa volta ai Reds un controllare un po’ meglio la gara. Almeno fino al riposo.

Virgil van Dijk of Liverpool celebrates after scoring a goal to make it 0-1 during the Premier League match between Newcastle United and Liverpool FC at St. James Park on May 4, 2019 in Newcastle upon Tyne, United Kingdom.Getty Images

Già perché al nuovo ingresso in campo il Newcastle, dopo pochi minuti, trova il pareggio. E questa volta la mazzata il Liverpool la sente tutta. Dagli sviluppi di un corner Rondon è eccellente nel colpo di prima dopo la sponda di testa. La squadra di Klopp va al tappeto.

Perché la serata sembra effettivamente maledetta. Il Liverpool infatti non solo non crea più occasioni pericolose, ma perde anche Salah: l’egiziano, colpito al volto da uscita alta di Dubravka, rimane fermo a terra. Serve la barella e a Klopp, con i suoi già in crisi per il proprio conto, serve un cambio: entra Origi.

Mohamed Salah portato fuori in barella durante Newcastle-Liveprool. Tutta da vedere la sua presenza contro il Barcellona in ChampionsGetty Images

Il belga si dimostra però in qualche modo ancora una volta uomo del destino; e dopo aver regalato 3 punti nel derby con l’Everton a tempo super scaduto, ne regala altri 3 di colossale speso specifico. Su una punizione calciata dentro da Shaqiri, Origi anticipa di testa la brutta uscita di Dubravka e regala la vittoria che terrà aperta la Premier League fino all’ultima giornata. E, di qualsiasi fede voi siate, per una volta, viene da dirlo: giusto così. Se la sono – e ce la siamo – meritata tutta.

La statistica

Il Liverpool ritocca il suo record nella storia della Premier League: 94 punti e una sola sconfitta. Curioso come potrebbe arrivare a 97... E comunque non bastare a vincere un titolo che manca dal 1991.

Il migliore

Origi. Non aveva toccato praticamente palla fino al gol, se non per un cross dentro. Sale di testa per quello che può essere l’appuntamento con il destino. Da solo, in questa stagione, ha portato 6 punti.

Il peggiore

Dubravka. Rivedibile il suo intervento su Salah – non c’è fallo ma sicuramente la tempistica e la modalità non è pulitissima – ma soprattutto l’uscita alta sulla punizione di Shaqiri. Di fatto il Liverpool prima si arrabbia, e poi ringrazia.

Il tabellino

Newcastle (4-5-1): Dubravka; Manquillo, Schär (90’ Muto), Lascelles, Dummett, Ritchie; Pérez, Ki, Hayden, Atsu; Rondón.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum (66’ Shaqiri); Salah (73’ Origi), Sturridge, Mané.

Gol: 13’ van Dijk, 28’ Salah, 86’ Origi; 20’ Atsu, 54’ Rondon.

Note – Ammoniti: Schar; Milner.