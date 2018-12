Pochettino: "Il 2-6 contro l'Everton? Un regalo per mia moglie, mi sono sposato 26 anni fa"

Il regalo di Natale, a casa Pochettino, arriva prima. E non è un caso che coincida con il regalo dell’anniversario di matrimonio del tecnico del Tottenham per sua moglie Karina. Nel match di Premier League tra Spurs ed Everton, è proprio il Tottenham infatti ad avere la meglio ma non sono solo i 3 punti il pensiero del tecnico a sua moglie.

Certo, come regalo da uno degli allenatori più ambiti della Premier e non, i 3 punti sotto Natale possono essere considerati già un gran bel pensiero, ma Pochettino ha fatto di più.

" Oggi festeggio due volte, una per risultato pazzesco, 2-6, e l’altra perché oggi è l’anniversario del mio matrimonio. Mi sono sposato 26 anni fa.Che coincidenza no? 26 anni fa mi sono sposato e oggi abbiamo vinto 2-6 contro l’Everton. Ed è da questa mattina che penso che regalo fare a mia moglie… eccolo! "

Con doppietta di Son, doppietta di Kane e le reti di Dele Alli ed Eriksen infatti, il risultato finale è di 2-6 per il Tottenham e Pochettino non poteva trovare modo migliore per festeggiare il suo anniversario.

" Se le ho preso un altro regalo? Nah, arriverò tardi a casa stasera… e il mio amore basta, no? Vale come buona scusa? "

True love for Pochettino!