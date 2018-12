Pogba rinato senza Mourinho: altra doppietta nel 4-1 del Manchester United al Bournemouth

Tre vittorie in altrettante partite e 12 reti realizzate. Il Manchester United senza Mourinho è incredibilmente rinato. Specchio della particolare situazione è Paul Pogba, che dopo dal doppietta rifilata all'Huddrsfield, castiga con medesima punizione il Bournemouth oltre a servire alla grande Lukaku nel 4-1 di Old Trafford. Un risultato che la band di Ole Gunnar Solskjær a 35 punti, a -3 dall'Arsenal triturato 5-1 dal Liverpool.

Eric Bailly & Paul Pogba (Manchester United)Getty Images

La cronaca della partita

Pronti, via e lo United passa in vantaggio: Rashford si prende gioco di Aké sulla destra e mette in area piccola un pallone che Pogba insacca in spaccata. Il Bournemouth non riesce nemmeno a iniziare mentalmente il proprio match, che al 33' viene nuovamente scosso dal "Polpo", abile a insaccare di testa un preciso cross di Herrera dalla destra. In questo caso, tuttavia, decisamente rivedibile l'uscita alta di Begovic. Red Devils in pieno controllo della partita e che calano il tris al 45': sublime cross di mezzo esterno destro di Martial e altra spaccata a centro area. Questa volta, però, il protagonista è Rashford, che insacca all'angolino. Prima di tornare negli spogliatoi, tuttavia, c'è ancora da segnalare il colpo di testa ravvicinato di Aké, che manda in fondo al sacco su assist mancino di Brooks e prova a riaprire il match sul punteggio di 3-1. Nella ripresa, tuttavia, il Manchester United gestisce senza problemi la gara. Al 70', dentro anche Lukaku, a cui bastano 2' per andare al segno su assist al limite del fuorigioco del solito Pogba. Pogba che, pochi istanti dopo colpirà in pieno un palo su deviazione di Begovic. Unica macchia del 4-1 conclusivo per i Red Devils, l'espulsione diretta di Bailly, comminata dopo un'inutile entrataccia a centrocampo del difensore ivoriano ai danni di Fraser.

Manchester United's English striker Marcus Rashford (R) shakes hands with Manchester United's Norwegian caretaker manager Ole Gunnar Solskjaer (L) after being substituted during the English Premier League football match between Manchester United and BournGetty Images

La statistica chiave

Altra goleada per lo United di Ole Gunnar Solskjær: 12 gol nei primi tre incontri col tecnico norvegese. Tre vittorie all'esordio riuscirono solo, nella storia dei Red Devils, a Matt Busby e, ironicamente, a José Mourinho. Non a sir Alex Ferguson, seduto come sempre in tribuna e che domani, 31 dicembre 2018, compirà 77 anni.

Il tweet

Sono bastati 2' a Romelu Lukaku per andare a segno dal momento del suo ingresso in campo.

Il migliore

Paul POGBA (Manchester United): solitamente, nell'ultimo periodo con Mourinho, era solito frequentare il paragrafetto sottostante, dedicato al peggiore in campo. Senza lo Special One è tornato ai livelli apprezzati in maglia juventina. Dopo la doppietta rifilata all'Huddrsfield Town, arriva quella al malcapitato Bournemouth. Assiste Lukaku e colpisce pure un palo: incontenibile.

Manchester United's French midfielder Paul Pogba celebrates after scoring their second goal during the English Premier League football match between Manchester United and Bournemouth at Old Trafford in Manchester, north west England, on December 30, 2018.Getty Images

Il peggiore

Callum WILSON (Bournemouth): vaga senza meta tra le maglie della difesa avversaria.

Il tabellino

MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH 4-1

Manchester United (4-3-3): de Gea; Young, Bailly, Lindelof, Shaw; Herrera (76' Pereira), Matic, Pogba; Lingard, Rashford (70' Lukaku), Martial (82' Jones). All.: Solskjær.

Bournemouth (3-4-3): Begovic; Cook, Aké (82' Mings), Daniels; Ibe, Brooks (66' Mousset), Surman, Rico; Stanislas, Wilson (66' Fraser), King. All.: Howe.

Arbitro: Lee Mason di Portsmouth.

Gol: 5' e 33' Pogba (M), 45' Rashford (M), 45'+1 Aké (B), 72' Lukaku (M).

Note - Recupero 2+4. Espulso: 79' Bailly (M) per atterramento. Ammoniti: Young, Herrera.