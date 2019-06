Premier League 2019/20, si parte col botto: United-Chelsea alla prima. Il calendario completo

Mentre Chelsea e Liverpool sono ancora impegnati a festeggiare i trionfi in Europa e Champions League, è già tempo di pensare alla prossima Premier League. La data d'inizio era già stata fissata: il weekend dal 9 all'11 agosto, mentre il calendario è stato ufficializzato questa mattina.

Un sorteggio integrale che regala un big match subito alla prima giornata: Manchester United-Chelsea inizieranno col botto a Old Trafford. Il massimo campionato inglese sarà inaugurato venerdì 9 agosto alle 21 italiane dal Liverpool di Klopp che ospiterà il neopromosso Norwich, mentre Manchester City e Arsenal partiranno in trasferta contro West Ham e Newcastle. Il Tottenham esordirà al nuovo White Hart Lane contro l'Aston Villa, altra novità della Premier 2019-20. La terza squadra risalita dalla Championship, lo Sheffield United, farà visita al Bournemouth.

La prima giornata e il calendario dei big match

L'esordio casalingo dei Citizens sarà il 17 agosto contro il Tottenham, mentre il Chelsea ospiterà il Leicester City nella prima uscita davanti al proprio pubblico. C'è il Burnley per l'Arsenal. Tra le combinazioni dei 380 match in programma ce n'è per tutti i gusti. Per la prima volta è stato previsto uno stop invernale: nella prima metà di febbraio si giocheranno solo cinque partite in un weekend e cinque in quello dopo, consentendo a tutte le squadre una pausa di una settimana. Ecco le date dei principali big match dell'anno:

11 agosto, Manchester United-Chelsea

17 agosto, Man City-Tottenham

24 agosto, Liverpool-Arsenal

21 settembre, Chelsea-Liverpool

28 settembre, United-Arsenal

19 ottobre, United-Liverpool

26 ottobre, Liverpool-Tottenham

9 novembre, Liverpool-Man City

23 novembre, Man City-Chelsea

3 dicembre, United-Tottenham

7 dicembre, Man City-United

14 dicembre, Arsenal-Man City

21 dicembre, Tottenham-Chelsea

28 dicembre, Arsenal-Chelsea

1 gennaio, Arsenal-United

11 gennaio, Tottenham-Liverpool

18 gennaio, Liverpool-United

22 gennaio, Chelsea-Arsenal e Tottenham-Man City

22 febbraio, Chelsea-Tottenham

29 febbraio, Man City-Arsenal

7 marzo, United-Man City

14 marzo, Tottenham-United

21 marzo, Chelsea-Man City

4 aprile, Man City-Liverpool

25 aprile, Tottenham-Arsenal

2 maggio, Arsenal-Liverpool

9 maggio, Liverpool-Chelsea