Riscatto Manchester City: 3-1 a Southampton e Liverpool nuovamente a +7

La gara spartiacque della stagione del Manchester City, la più delicata fino a questo momento, emette un verdetto: la Premier League non ha ancora un padrone definito. Perdendo nuovamente dopo gli inopinati ko con Crystal Palace e Leicester, la formazione di Guardiola avrebbe probabilmente consegnato il campionato nelle mani del Liverpool. E invece i campioni in carica espugnano l'insidioso campo del Southampton, tornando così a 7 lunghezze di distacco da quella di Klopp. Un 1-3 costruito dai tanti calibri presenti in rosa: Aguero, Sterling, David Silva, Bernardo Silva, tutti decisivi. I Saints ci provano e sognano pure il pari grazie a Hojbjerg, ma cedono rimediando il terzo ko nelle 5 gare della gestione Hasenhuttl. La lotta per il titolo, dunque, si infiamma nuovamente. E il prossimo capitolo della saga è il più gustoso possibile: giovedì sera, alle 21 italiane, l'Etihad Stadium ospiterà lo scontro diretto tra Manchester City e Liverpool. Klopp sogna la fuga, Guardiola accarezza il -4. Gran parte del duello potrà decidersi tra 4 giorni.

La cronaca della partita

Il Manchester City prende subito possesso della metà campo avversaria e Silva, dopo 5 minuti, sbatte su McCarthy. Anche Austin ha la palla del vantaggio, ma davanti a Ederson perde clamorosamente contatto col pallone. Il City passa al 10': Bernardo Silva centra da destra per David Silva, che non può sbagliare. Da lì è un dominio della formazione di Guardiola, che sfiora il raddoppio con Mahrez e Aguero. Dalla parte opposta Ederson salva su Austin, poi crolla al 37': Zinchenko perde palla e Hojbjerg scarica in rete la palla dell'insperato pari. Ma il City si sveglia e nei secondi finali del primo tempo segna due volte: l'1-2 è di Sterling, aiutato da una deviazione decisiva di Ward-Prowse, e l'1-3 è interamente di proprietà di Aguero, bravo a superare McCarthy di testa.

Manchester CityGetty Images

Ripresa meno frizzante rispetto al primo tempo: il Manchester City tiene completamente il controllo del campo, non consentendo al Southampton la benché minima reazione. Sterling manca il poker, presentandosi davanti a McCarthy e centrandone il volto, poi Aguero colpisce la traversa con una bella girata mancina e Mahrez trova ancora una volta il portiere biancorosso sulla propria strada. Finale con un cartellino rosso: quello che si vede sventolare in faccia Hojbjerg, l'autore del momentaneo 1-1, intervenuto con un fallaccio su Fernandinho. Finisce 1-3. Appuntamento allo scontro diretto chiave di giovedì.

La statistica chiave

Clamoroso il dato del possesso palla: ben 74% a favore del Manchester City contro il 26% del Southampton. Un dominio.

Il migliore in campo

Sterling. Inizia in maniera pigra, poi provoca l'autorete di Ward-Prowse. E da lì è semplicemente incontenibile.

Il peggiore in campo

Austin. Si divora clamorosamente il possibile vantaggio davanti a Ederson. Ha un'altra buona chance, poi corre a vuoto fino alla sostituzione.

Il tabellino

Southampton (4-1-4-1): McCarthy; Ramsay, Bednarek, Stephens, Targett; Romeu (59' Valery); Ward-Prowse, Lemina (46' Redmond), Hojbjerg, Elyounoussi; Austin (68' Long). All. Hasenhuttl

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Danilo, Kompany, Laporte, Zinchenko; Fernandinho (86' Walker); Mahrez (83' Sané), Bernardo Silva, David Silva, Sterling; Aguero (73' Gabriel Jesus). All. Guardiola

Arbitro: Paul Tierney

Gol: 10' Silva (M), 37' Hojbjerg (S), 45' aut. Ward-Prowse (M), 48' pt Aguero (M)

Note: ammoniti Aguero, Austin, Kompany, Bednarek, Danilo; espulso all'85' Hojbjerg