Sarri non le manda a dire: "Giocatori del Chelsea difficili da motivare, sono incazzatissimo"

La sconfitta patita per mano dell'Arsenal manda su tutte le furie l'allenatore del Chelsea Maurizio Sarri, che in conferenza stampa sceglie l'italiano per essere sicuro di mandare chiari messaggi ai propri giocatori. Il tutto mentre le voci di mercato continuano a susseguirsi: sarà Gonzalo Higuain l'uomo giusto per risolvere i problemi dei Blues, ormai parecchio distanti dalla vetta della Premier League?

" Sono incazzatissimo. L’approccio mentale è stato completamente sbagliato. Siamo stati battuti da una squadra che ci è stata superiore soprattutto nella determinazione e nella cattiveria. Pensavo che il problema lo avessimo risolto, invece non è così e cambiare mentalità a questo gruppo richiede un percorso difficile. Anche io mi sento responsabile. Ora dobbiamo parlare nello spogliatoio e con estrema chiarezza "