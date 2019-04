Sheffield United promosso in Premier League: bel gesto di Bielsa

Lo Sheffield United è matematicamente promosso in Premier League, grazie al pareggio per 1-1 fra il Leeds e l'Aston Villa. La squadra di Marcelo Bielsa scivola a cinque punti dallo Sheffield con una sola partita da giocare nel campionato di seconda divisione inglese. Con un gesto di grande sportività all'Elland Road, su indicazione di Bielsa, i giocatori del Leeds hanno consentito ad Albert Adomah del Villa di segnare il gol dell'1-1, dopo che i padroni di casa erano passati in vantaggio con una rete di Mateusz Klich, mentre Jonathan Kodjia del Villa era a terra infortunato.