Solskjaer non si ferma più: lo United vince 2-0 a Newcastle, Red Devils a -6 dal quarto posto

Ole Gunnar Solskjaer è nella storia del Manchester United: espugnando St James' Park il tecnico norvegese centra la quarta vittoria di fila in Premier League eguagliando il primato dello scozzese Matt Busby, l'unico prima di lui a centrare 4 successi nelle prime 4 gare alla guida dei Red Devils nel 1946. Le reti che stendono i Magpies di Benitez arrivano nella ripresa: Lukaku sblocca il risultato al 64' sfruttando una papera di Dubravka, Rashford firma il raddoppio all'80' a coronamento di uno splendido contropiede. tre punti pesantissimi per i Red Devils che accorciano il gap dal quarto posto occupato dal Chelsea, fermato sullo 0-0 a Stamford Bridge dal Southampton: la zona Champions ora dista solo 6 punti.

Marcus Rashford e Jamaal Lascelles in Newcastle-Manchester United 2019Getty Images

Primo tempo giocato su buoni ritmi ma avaro di emozioni. Benitez schiera il suo Newcastle con un copertissimo 5-4-1 e per lo United è dura trovare spazi. Anzi, sono i Magpies a rendersi pericolosi in contropiede soprattutto con Atsu, vivacissimo ma molto impreciso al momento di battere e rete. Il ghanese ci prova 3 volte col sinistro nei primi 20 minuti: le prime 2 conclusioni sono deboli e bloccate facilmente a terra da De Gea, la terza è completamente svirgolata. I Red Devils lottano su ogni pallone, esercitano un prolungato possesso palla ma di fatto non creano un'occasione da gol limpida: la migliore capita sui piedi di Mata dopo una carambola in piena area, bravissimo Dubravka a chiudere lo specchio allo spagnolo con un'uscita provvidenziale e tempestiva.

L'esultanza di Marcus RashfordGetty Images

Il Newcastle prende coraggio a inizio ripresa, poi i cambi di Solskjaer decidono la partita. Dentro Lukaku e Sanchez, fuori Martial e Mata. L'impatto del belga è devastante: al 64' si avventa su una goffa respinta di Dubravka dopo una punizione di Rashford dai 25 metri e insacca da due passi. Sono passati 38 secondi dal suo ingresso sul terreno di gioco. Il gol è una mazzata a livello psicologico per la squadra di Benitez. Il solito Atsu prova a dare la scossa al 75': sinistro dal limite e palla fuori di poco. A mettere la parola fine all'incontro ci pensa Rashford all'80': l'attaccante, servito da un perfetto assist di Sanchez a sua volta imbeccato da Lukaku, controlla, alza la testa e trafigge Dubravka con un piatto destro che finisce nell'angolino basso. Prima del triplice fischio finale di Marriner c'è tempo per assistere a un clamoroso errore di Pogba che, dopo avere saltato Dubravka in uscita, spara sull'esterno della rete invece di servire Lukaku liberissimo a centro area. Ma per lo United è festa lo stesso.

La statistica

4 - Si ferma a 4 la striscia di vittorie casalinghe consecutive di Rafa Benitez contro il Manchester United: prima di incassare lo 0-2 firmato da Lukaku e Rashford, il tecnico spagnolo aveva piegato i Red Devils 2 volte con il Liverpool ad Anfield, una volta con il Chelsea a Stamford Bridge e una volta la scorsa stagione alla guida dei Magpies a Stamford Bridge.

Rafa BenitezPA Sport

Il tweet

Il migliore

Marcus RASHFORD - Procura il gol di Lukaku con un destro secco su punizione e firma personalmente il raddoppio mostrando grande freddezza a tu per tu con Dubravka. Anche nel primo tempo era stato tra i più intraprendenti.

Il peggiore

Martin DUBRAVKA - Il portiere slovacco del Newcastle si fa notare nel primo tempo con un paio di uscite coraggiose e provvidenziali. Rovina la sua serata regalando il primo gol allo United: il destro di Rashford era tutt'altro che irresistibile.

Martin DubravkaGetty Images

Il tabellino

Newcastle-Manchester United 0-2

Newcastle (5-4-1): Dubravka; Yedlin, Schar (81' Muto), Lascelles, Dummett, Ritchie; Atsu, Hayden, Diamé (53' Shelvey), Perez (69' Kenedy); Rondon. All.: Benitez.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Lindelof, Jones, Shaw; Herrera, Matic; Mata (63' Sanchez), Pogba, Martial (63' Lukaku); Rashford (87' Lingard). All. Solskjaer.

Arbitro: Andre Marriner di Sheldon.

Reti: 64' Lukaku, 80' Rashford (M).

Note - Recupero 3'+6'. Ammoniti Lascelles (N), Lindelof, Shaw (M).