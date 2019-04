" Per me è bellissimo poter giocare a pallone e avere l'opportunità di dare il mio contributo alla comunità che mi ha aiutato ad arrivare dopo sono ora "

Bel gesto di Raheem Sterling, uno dei giocatori più rappresentativi del Manchester City di Pep Guardiola: 19 gol in stagione (lo scorso anno arrivò addirittura a 23) e anche tanto impegno fuori dal campo.

In occasione della semifinale di FA Cup, partita che il City giocherà a Wembley contro il Brighton, l'esterno inglese - con la collaborazione della sua società - ha acquistato 550 biglietti e li ha donati alla sua vecchia scuola, la Copland, che si trova proprio nei pressi dello stadio londinese.

Un regalo che ha portato il sorriso sul volto di tanti ragazzi dell'istituto. Non è la prima volta che il 24enne di origini giamaicane dona il proprio contributo in opere caritatevoli: già nel 2017 fece una donazione sostanziosa in occasione dell'incendio della Grenfell Tower.

" Siamo molto orgogliosi di poter tifare un ragazzo come Raheem, che si spende molto per la sua comunità. Spero che i ragazzi si divertino molto a Wembley "