Tentano di aggredire Özil, Kolasinac mette in fuga ladri

Disavventura per Mesut Özil e Sead Kolasinac. I due giocatori dell'Arsenal sono stati aggrediti da due motociclisti a nord di Londra mentre viaggiavano sulla berlina di lusso del calciatore tedesco, che i due ladri hanno tentato di rubare.

L'episodio ha fatto il giro del web perché ripreso da una telecamera di sorveglianza: nel video si vede come l'esterno dei Gunners abbia affrontato i due aggressori, armati di un coltello, per poi rifugiarsi insieme al compagno di squadra in un ristorante vicino, dove hanno avvertito le forze dell'ordine. I due ladri sono ancora in fuga.

L'Arsenal ha confermato che i due calciatori stanno bene e non hanno riportato ferite.