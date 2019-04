Tornano De Bruyne e Sané, a segno Sterling: vittoria preziosa per il City, 3-1 al Palace

Serviva una vittoria per lasciarsi alle spalle il ko di Champions contro il Tottenham, e così è stato. Guardiola, questa volta, sceglie i migliori, anche perché c'è da vincere un campionato e per battere il Crystal Palace possono essere necessari anche De Bruyne e Sané. In effetti è così: il belga serve l'assist per Sterling che fa 1-0, nella ripresa ci pensa ancora Sterling sul 17° assist stagionale di Sané. Sembra fatta, ma il Crystal Palace la riapre su calcio piazzato (campanello d'allarme in vista della Champions), ma Gabriel Jesus al 90' chiude il discorso rilanciando i citizens in vetta alla classifica. Guardiola è felice a metà. C'è stata la reazione dei suoi, ma il City l'ha chiusa troppo tardi e occhio alle condizioni di Agüero, uscito dal campo dolorante...

Cronaca

Manchester City subito alla caccia del vantaggio, ma Sterling si divora una palla gol colossale sul servizio di Sané. L'attaccante ex Liverpool si riscatta però al 15', quando batte Guaita in uscita sull'assist di De Bruyne. I ritmi si abbassano e il City non spinge sull'acceleratore nonostante le chance per Agüero e Sané. Nel finale di tempo occasionissima anche per De Bruyne, ma salva tutto Kelly sulla linea di porta.

SterlingGetty Images

Nella ripresa ritmi bassi, con Agüero che non trova spazi e solo Gündogan e De Bruyne a provarci dalla distanza. Al 63' arriva però il 2-0 per gli ospiti con la doppietta personale di Sterling a cui basta allungare la gamba per deviare in rete sul tiro-cross di Sané. Solo ora c'è la reazione del Crystal Palace, ma Benteke e Dann non riescono a superare Ederson. A risultato acquisito Guardiola comincia a pensare al Tottenham, inserendo Bernardo Silva e Gabriel Jesus per David Silva e Agüero mentre Hodgson si gioca la carta Meyer per ravvivare il finale. Il Palace la riapre con il gol di Milivojević direttamente su calcio di punizione, ma in contropiede Gabriel Jesus fissa il risultato sul 3-1.

La statistica

1 - De Bruyne torna a produrre assist. Era dal 13 maggio 2018 che il belga non forniva un assist con la maglia del Manchester City. Quella volta fu per Gabriel Jesus, nell'ultima gara di campionato dello scorso anno contro il Southampton (0-1 il finale).

Il Tweet

Il City vince. A Liverpool reagiscono così...

Il migliore

Kevin DE BRUYNE - Con lui in campo è tutto un altro City. Fornisce l'assist a Sterling per l'1-0 e quando parte in velocità crea subito superiorità numerica nella metà campo avversaria. Nel finale è proprio lui a far salire la squadra e a lanciare Gabriel Jesus che fa 3-1.

Il peggiore

Wilfried ZAHA - Male male l'ex United. È una partita particolare per lui, ma combina poco. Nulla cosmico nel primo tempo, nella ripresa si sposta a destra ma anche nel finale non riesce ad incidere.

Tabellino

Crystal Palace-Manchester City 1-3

Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Wan-Bissaka, M.Kelly, Dann, van Aanholt; McArthur (85' B.Sako), Milivojević, Schlupp (22' Kouyaté); Townsend (77' Meyer), Benteke, Zaha. All. Roy Hodgson

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Mendy; Gündogan; Sterling, De Bruyne, David Silva (65' Bernardo Silva), L.Sané (87' Stones); Agüero (75' Gabriel Jesus). All. Pep Guardiola

Marcatori: 15' e 63' Sterling (M); 81' Milivojević (C); 90' Gabriel Jesus (M)

Arbitro: Martin Atkinson

Ammoniti e Espulsi: nessuno