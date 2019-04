Gli avvertimenti di Mauricio Pochettino, che aveva allertato il Tottenham sul pericolo di pensare anzitempo alla sfida di martedì contro l'Ajax, si sono rivelati vani. Gli Spurs perdono l'imbattibilità nel nuovissimo stadio, facendo strada a un West Ham senza più obiettivi e con l'Europa sempre lontana, ma desideroso di chiudere in maniera dignitosa la solita stagione piena di luci e ombre. Decide Michail Antonio, autore nel secondo tempo dello 0-1 da 3 punti. Un successo non immeritato, perché le occasioni per segnare capitano sia nell'area di Lloris che in quella di Fabianski. Per gli Hammers, che in trasferta non vincevano addirittura da 4 mesi esatti (27 dicembre, 2-1 in casa del Southampton), è come detto una vittoria che sposta poco in termini di classifica. Diverso è il discorso relativo agli Spurs, che in un colpo solo rischiano di compromettere la lotta per il ritorno in Champions League, di farsi agganciare dal Chelsea e avvicinare da Arsenal e Manchester United. Anche se il pensiero principale della banda Pochettino, da questa sera, si chiama Ajax.

La cronaca della partita

La prima grande palla gol del match capita sul sinistro di Son, che davanti a Fabianski è però poco cattivo: si salva il polacco. Il West Ham non sta a guardare e spreca una buona chance con Felipe Anderson, che ignora un paio di compagni liberi e appoggia tra le mani di Lloris. Poco dopo calcia da fuori Lucas Moura: sfera larga di poco. Grande occasione per Eriksen dopo la mezz'ora: un rimpallo lo libera a tu per tu con Fabianski, che con coraggio e sfrontatezza respinge la conclusione ravvicinata dell'avversario. Agli sgoccioli del tempo ci prova anche Foyth: mira imprecisa, ma non di molto. L'ultima minaccia è portata da Felipe Anderson: destro deviato da Alderweireld, bravo Lloris a non farsi sorprendere.

Mark Noble, Danny RoseGetty Images

Meno divertente la prima parte della ripresa, in cui entrambe le formazioni provano a farsi male ma peccando sempre al momento di colpire. Le palle gol vere diminuiscono sensibilmente e, al contrario, aumentano gli errori. Dopo una ventina di minuti Pochettino decide di aumentare i centimetri offensivi inserendo Llorente, ma passano pochi secondi e il West Ham trova il vantaggio: gran scodellata di Arnautovic per Antonio, che in area stoppa di petto e fulmina Lloris. Entra anche Janssen per rinforzare l'attacco degli Spurs, ma a sfiorare lo 0-2 in contropiede sono lo stesso Antonio e poi Diop: decisivo Lloris. Ultimo sussulto al 94': Foyth centra per Janssen, che va di testa a porta semi-vuota, ma Balbuena è eroico nel salvare sulla linea. Finisce 0-1.

La statistica chiave

Colpo a sorpresa del West Ham, che non solo costringe il Tottenham al primo ko nel nuovo stadio, ma interrompe una striscia incredibilmente negativa lontano dal proprio stadio: gli Hammers arrivavano da 7 sconfitte e un pareggio nelle ultime 8 trasferte di Premier League.

Il tweet

Il migliore in campo

Arnautovic. Protagonista quasi assoluto nella ripresa dopo un primo tempo sottotono: tra controlli strappaapplausi e incursioni sempre pericolose, serve ad Antonio lo stupendo assist del vantaggio.

Il peggiore in campo

Son. Porta sempre palla per qualche secondo di troppo, escludendo un paio di buoni scambi con Lucas Moura, e non è mai pericoloso. Ha la palla dell'1-0, ma davanti a Fabianski la spreca.

La dichiarazione

Michail Antonio: "La mia esultanza? L'ho fatta in onore di un ragazzo che si chiama Dan Rue, che su Instagram fa questo balletto. Mi è piaciuta e ho pensato di portarla in campo".

Il tabellino

Tottenham (4-3-1-2): Lloris; Foyth, Sanchez, Alderweireld, Davies; Eriksen, Dier, Rose (77' Janssen); Alli (85' Wanyama); Son, Lucas Moura (66' Llorente). All. Pochettino

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Fredericks, Diop, Balbuena, Masuaku; Rice, Noble (85' Ogbonna), Snodgrass (77' Obiang); Antonio, Arnautovic (80' Lucas Perez), Felipe Anderson. All. Pellegrini

Arbitro: Anthony Taylor

Gol: 67' Antonio

Ammoniti: Snodgrass, Fredericks

Note: -