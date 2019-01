Tottenham, infortunio alla caviglia per Kane: salta la sfida di Champions col Borussia Dortmund

Arrivano pessime notizie dall'infermeria per il Tottenham: Harry Kane, infortunatosi domenica durante la sfida di Premier League a Wembley persa 1-0 contro il Manchester United, ha riportato la lesione dei legamenti della caviglia sinistra e dovrà osservare un mese e mezzo di stop. Attraverso una nota ufficiale, infatti, gli Spurs hanno comunicato che l'attaccante riprenderà gli allenamenti all'inizio di marzo.

Addio ottavi di Champions col Borussia Dortmund

Salvo miracolosi recuperi, Kane sarà costretto a saltare la doppia sfida contro il Borussia Dortmund valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il match d'andata a Wembley è in programma il 13 febbraio, il ritorno al Westfalenstadion si disputerà il 5 marzo. In Premier League l'attaccante sarà costretto a saltare, tra le altre, le sfide contro il Chelsea (a Stamford Bridge il 27 febbraio) e il match casalingo contro l'Arsenal del 2 marzo. Niente da fare nemmeno per la semifinale di ritorno di Coppa di Lega in programma il 24 gennaio a Stamford Bridge (1-0 per gli Spurs all'andata proprio grazie a un rigore trasformato da Kane). "Gli infortuni fanno parte del gioco, lavorerò duramente per tornare al top della forma", la reazione dell'attaccante.

E intanto Son è partito per la Coppa d'Asia

All'assenza di Kane si aggiunge a quella del sudcoreano Son, volato negli Emirati Arabi per unirsi alla sua Nazionale impegnata in Coppa d'Asia. Se i coreani dovessero arrivare fino alla finale del torneo, anche Son sarebbe inutilizzabile da Pochettino almeno fino alla semifinale di ritorno di Coppa di Lega.